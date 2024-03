Nach Auftaktpleite: Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b kehrt gegen Attergau auf Siegerstraße zurück

Details Sonntag, 24. März 2024 19:42

Es herrscht Aufbruchstimmung im Team des UFC Attergau, nachdem man sich letzte Woche gegen Vorchdorf in der Nachspielzeit mit zwei Treffern einen Punkt sichern konnte. Folglich wollte man am 15. Spieltag der Bezirksliga Süd ein weiteres Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzen, als man die heutige Reise zu SPG Allhaming / Weißkirchen Juniors 1b antrat. Schlussendlich musste man aber eine empfindliche 2:0 Niederlage hinnehmen.

Weißkirchen mit Einstand nach Maß

Rund 150 Zuschauer ließen sich das Spiel an diesem Sonntagvormittag nicht entgehen. Jene, die es mit dem Heimteam hielten, sollen bereits früh in der Partie einen Grund zum Jubeln haben. Wir schreiben die 3. Spielminute, als das Spielgerät infolge eines langen Abschlags des Torhüters zu Stürmer Dramac gelang, der das Laufduell gegen den Verteidiger für sich entscheiden konnte und trocken zur Führung einschoss. Die Gäste mussten sich erstmals von diesem Nackenschlag erholen. Dennoch wurden die Köpfe nicht in den Sand gesteckt – ganz im Gegenteil – man versuchte aktiv am Spielgeschehen teilzunehmen. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften suchten den Weg vor das jeweilige Gehäuse, doch Kapital konnten beide Lager aus den aussichtsreichen Chancen nicht schlagen. Sinnbildlich dafür: Die Hausruckviertler trafen nach einem Abschluss nur den Querbalken. Weitere Aufreger blieben im späteren Verlauf des ersten Durchgangs vorerst aus und so gingen die Gastgeber mit einem überschaubaren Vorsprung in die Kabine.

Heimteam bestraft Ineffizienz der Attergauer

Die zweiten 45 Spielminuten begannen spektakulär. Zuerst standen die Eizinger-Schützlinge im Mittelpunkt, als man nach einem Lattentreffer wiederum nichts Zählbares mitnehmen konnte. Nur wenige Augenblicke danach war es Weißkirchens Mayerhofer, der mit einem Weitschuss die Zuschauer beinahe ins Staunen gebracht hätte – doch abermals hatte das Aluminium etwas dagegen. In dieser Phase des Spiels war es ein offener Schlagabtausch. Es ging und her, die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor ließ bislang bei beiden Mannschaften aber noch auf sich warten. Doch bereits in der 65. Minute fiel der zweite Treffer an diesem Vormittag. Abermals stellte Mayerhofer seine Kopfballstärke unter Beweis, indem er vom eingewechselten Eichmeyer perfekt in Szene gesetzt wurde und zum zwischenzeitlichen 2:0 einnickte! In der Folge verabsäumte man eine frühzeitige Entscheidung herbeizuführen - der Kontrahent gab sich zudem auch noch nicht geschlagen. Aber die meisten Versuche des Inhabers der roten Laterne fanden ihren Meister bei Schlussmann Blaimschein. Für die Statistik passierte in den Schlussminuten kaum mehr etwas – Endstand 2:0!

Stimme zum Spiel:

Martin Jedinger (Trainer SPG Allhaming / Weißkirchen Juniors 1b):

„Summa Summarum haben wir heute verdient gewonnen. Es war trotzdem das erwartet schwere Spiel. Attergau hat sich nie aufgegeben und immer versucht nach vorne zu spielen“.

Die Besten:“ Patrick Blaimschein (SPG Allhaming / Weißkirchen Juniors 1b), Lukas Mayrhofer (SPG Allhaming / Weißkirchen Juniors 1b)

