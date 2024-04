Pichl knöpft Spitzenreiter Gunskirchen einen Zähler im Täler-Derby ab

Details Samstag, 30. März 2024 10:53

Einen Traumstart zum Frühjahrsauftakt legte die Union Gunskirchen hin, als man am letzten Spieltag der Bezirksliga Süd den direkten Verfolger aus Neuhofen bezwingen konnte. Sinngemäß wollte man beim Heimspiel gegen SV Spar Hochhauser Pichl ein weiteres Ausrufezeichen setzen. Doch jenes Team machte ihnen einen Strich durch die Rechnung und nahm einen verdienten Punkt aus der Oberndorfer Arena mit.

Keine Tore in der ersten Spielhälfte

Vor einem großartigen Publikum, rund 400 Zuschauer mitumfassend, waren die Gäste das leicht überlegene Team. Man verteidigte immer wieder im Abwehrblock, überließ den Heimischen den Spielaufbau und konnte in weiterer Konsequenz mit schnellen Ballgewinnen Akzente ins vordere Angriffsdrittel setzen. Auf der Gegenseite taten sich die Mannen von Trainer Datscher sichtlich schwer, nennenswerte Torchancen zu kreieren. In weiterer Folge kamen beide Teams nicht mehr zwingend vor das jeweilige Gehäuse – Pausenstand 0:0.

Mittelfeldmann rettet Heimteam den Punkt

An der Charakteristik des Spiels änderte sich auch nach dem Seitenwechsel wenig. Gunskirchen konnte sich mit viel Ballbesitz auszeichnen, der Kontrahent aus Pichl war weiterhin größtenteils mit dem Verteidigen beschäftigt. Doch jenes Team sollte sich kurz vor der 60. Stundenmarke für ihren kämpferischen Aufwand belohnen: Nach einem Freistoß der Heim-Elf kam das Spielgerät postwendend wieder zu den Gästen, die sofort den Weg zum Tor suchten und mit schönen Kombinationen das Leder in die Mitte schlugen, wo Hochegger souverän zum Führungstreffer einnetzte. Der Tabellenführer ließ sich von diesem Zwischenstand aber nicht lange verunsichern, fand man doch wenige Augenblicke später die passende Antwort, als Rrahmani aus einem abgefälschten Weitschuss Kapital schlagen konnte (65.). Nun entwickelte sich ein Spiel, in welchem beide Teams die drei Punkte vor Augen hatten, und auch hochwertige Chancen vorfanden, diese in die Tat umzusetzen. In der Schlussphase sprang für keine Mannschaft noch Zählbares heraus und so wurden schlussendlich die Punkte geteilt.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Datscher (Trainer Union Gunskirchen):

„Wir haben uns heute sicherlich mehr erhofft. Wir haben uns sehr schwergetan, gegen ein tief stehendes Pichl Lösungen zu finden. Am Ende haben wir noch mit dem Treffer Moral bewiesen – das war wichtig!“

Roman Fuchsbauer (Sportkoordinator SV Pichl):

„Ein verdienter Punkt für uns. Wir konnten heute das Spiel die ganze Zeit offen gestalten. Die Defensivleistung war heute auch sehr gut. Pauschallob an die ganze Mannschaft“!

