Siegtor in der 96. Minute: ASKÖ Ohlsdorf feiert Auswärtssieg bei Union Thalheim

Am Freitag bot sich den Thalheimer und Ohlsdorfer Fans im Rahmen der 18. Runde in der Bezirksliga Süd ein spannendes Spiel, dessen Ausgang lange Zeit offen blieb. In letzter Minute musste sich die heimische Haslgruber-Elf dank des "Lucky Punch" von Felix Simon Pöll dann aber mit 1:2 geschlagen geben. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel hatte die ASKÖ Ohlsdorf durch ein 2:0 für sich entschieden.

Drei Tore in Halbzeit zwei inklusive spätem Siegtreffer

Das Spiel zwischen Ohlsdorf und Thalheim war geprägt von einem regen Hin und Her sowie einer körperbetonten Spielweise. In der Anfangsphase blieben viele Chancen ungenutzt, wie beispielsweise in der 17. Minute, als der Torwart der Gäste hervorragend parierte. Ohlsdorf traf auf der anderen Seite in der 21. Minute nur die Latte. Die Hausherren waren in der ersten Hälfte vielleicht etwas druckvoller, jedoch kamen die Gäste über schnelle Konter immer besser ins Spiel. Noch torlos ging es in die Halbzeitpause.

Die Gäste aus Ohlsdorf starteten dann etwas stärker in die zweite Hälfte und belohnten sich dafür in der 56. Minute mit der 1:0 Führung durch einen platzierten Schuss ins lange Eck - Dominik Mühlbacher war der Torschütze. In der 69. Minute bekamen die Thalheimer nach einem schnellen Angriff einen Elfer zugesprochen. Jordan Hattinger verwandelte diesen eiskalt zum 1:1-Ausgleich. Die Schlussminuten wurden dann richtig hitzig. In der 93. Minute hatte Albin Ramadani den Sieg für die Thalheimer auf dem Fuß, als er alleine auf den Tormann zulief - er verzog jedoch. So waren es dann die Ohlsdorfer, die ihren letzten Angriff nutzten und in Person von Felix Simon Pöll für den Siegtreffer sorgten - 1:2 (90.+6).



Statistisches

Zehn Siege und acht Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Thalheim. Die Gastgeber bauen die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die Saison der ASKÖ Ohlsdorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, einem Remis und nur sechs Niederlagen klar belegt. Ohlsdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Die Union Thalheim stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) bei der Union SRW Schlierbach vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Ohlsdorf den UFC Attergau.

Bezirksliga Süd: Union Thalheim – ASKÖ Ohlsdorf, 1:2 (0:0)

96 Felix Simon Pöll 1:2

69 Jordan Hattinger 1:1

56 Dominik Mühlbacher 0:1

Foto: Waage / Union Thalheim

