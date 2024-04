Weiter ohne Sieg im Frühjahr: ASKÖ Vorchdorf muss sich auch SV Pichl geschlagen geben

Details Sonntag, 14. April 2024 10:07

Die ASKÖ Vorchdorf ging mit einer gehörigen Portion Bauchschmerzen in den 18. Matchtag der Bezirksliga Süd – konnte man doch in dieser Spielzeit im Frühjahr noch nicht voll punkten und wartet seit sechs Ligapartien auf einen Sieg. An diesem Nachmittag bot sich die Chance zur Trendumkehr, als man es vor eigenem Publikum mit dem SV Spar Hochhauser Pichl zu tun bekam. Schlussendlich konnte jenes Ziel - drei Punkte einzufahren – nicht umgesetzt werden und musste man eine knappe 1:2 Pleite hinnehmen.

Gäste treffen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte

Den besseren Start in dieses Kräftemessen erwischten die Gäste, als sie nach fünf Minten die erste Riesenchance vorfanden, welche aber ungenützt blieb. Die Anfangsphase war vor allem geprägt von Unsicherheit beider Mannschaften. Man stand kompakt im Defensivverbund, agierte extrem diszipliniert und fokussiert gegen sowie mit dem Ball und versuchte dem Kontrahenten wenig Raum zu geben. Dementsprechend spielte sich das meiste im Mittelfeld ab – nennenswerte Möglichkeiten vorerst aber Mangelware. In den ersten 45 Minuten konnte sich der Neuntplatzierte im Klassement mit mehr Spielanteilen auszeichnen – für die Topchancen zeigte sich aber das Heimteam verantwortlich. Zweimal hätte es beinahe geklingelt, doch auch aufseiten des ASKÖ Vorchdorf blieb man glücklos. Die 150 erschienenen Zuseher stellten sich bereits mit einem torlosen Unentschieden zur Pause ein, ehe sich Gäste-Kicker Florian Störinger ein Herz nahm, durch die Heimabwehr spazierte und zum 0:1 Pausenstand einschoss (45+1.).

Vorchdorf kann nur mehr Ergebniskosmetik betreiben

Die Charakteristik des Spiels änderte sich nach dem Seitenwechsel insofern, dass sich beide Teams noch wenigere Möglichkeiten herausspielen konnten. Doch der Gast aus Pichl war nun nach jenem Erfolgserlebnis kurz vor der Pause beflügelt. Es ging ein Ruck durch die Mannschaft. Man agierte nun viel griffiger, entschlossener – schlichtweg besser auf dem Rasen in Vorchdorf. Fünf Minuten gespielt, hatte man erneut einen Grund zum Jubeln. Verantwortlich hierfür: Manuel Königsmair, der nach Vorarbeit von Störinger perfekt in Szene gesetzt wurde und per Kopf zum mittlerweile verdienten 0:2 einköpfte. Mit diesem zweiten Treffer sorgte man für eine Vorentscheidung im Spiel. Wer auf der Tribüne nun glaubte, diese Partie gehe nun in eine einseitige Richtung, der irrte: Denn die Holzleitner-Schützlinge gaben sich nicht geschlagen und fanden durch Bence Janos Kiss in der 76.Minute zurück ins Geschehen. Jetzt war alles angerichtet für eine heiße Schlussphase. Während die Gastgeber alles nach vorne warfen, um den Ausgleich zu erzielen, legte Pichl den Fokus auf eine kompakte Defensive und versuchte nach Ballgewinnen schnell umzuschalten und durch einen Konter nochmals erfolgreich zu werden. Doch beide Teams konnten an dem Spielstand nichts mehr verändern und so blieb es beim 1:2 Endstand.

Stimme zum Spiel:

Roman Fuchsbauer (Koordinator Sport, SV Pichl):

„Die besseren Chancen hatte Vorchdorf in der ersten Hälfte. Es war heute generell eine komische Partie, das meiste hat sich in der Mitte des Feldes abgespielt. Zum Zeitpunkt des zweiten Treffers waren wir die aktivere, bessere Mannschaft.“

Der Beste: Florian Störinger (SV Pichl)

