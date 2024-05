SV Bögl Hohenzell entscheidet Duell gegen Union SRW Schlierbach für sich: 2:0 Heimsieg für die Murauer-Truppe

Details Montag, 06. Mai 2024 07:57

Für den SV Bögl Hohenzell heißt es in dieser englischen Woche: Nach Gunskirchen ist vor Union SRW Schlierbach. Im Zuge der 21. Runde der Bezirksliga Süd empfingen die Innviertler die Elftplatzierten aus dem Traunviertel, welche nach ihrem Achtungserfolg letzte Woche gegen Attergau ihre starke Form bestätigen möchten. Doch auch der Gastgeber nahm sich so einiges für jene Begegnung vor – ist man doch seit zwei Spieltagen ohne vollen Erfolg und braucht unbedingt Zähler, um die vorderen Plätze nicht aus den Augen zu verlieren. Schlussendlich setzte man sich gegen den Kontrahenten mit einem 2:0 durch.

Heimischen mit knapper Pausenführung

Bereits in den Anfangsminuten dieser Begegnung waren dem SV Hohenzell die schweren Beine vom Aufeinandertreffen am vergangenen Mittwoch anzumerken. Die Gäste nahmen das Zepter in die Hand und kreierten erste Möglichkeiten. Für einen anfänglichen Aufreger sorgten dann aber doch die Innviertler: Ein Freistoß von Elias Riegler war eigentlich sichere Beute für den Schlierbach-Schlussmann, doch jener konnte das Spielgerät nicht kontrollieren und bugsierte es unglücklich ins eigene Tor (11.). Somit ging man komplett entgegen dem Spielverlauf in Führung. Die Elfplatzierten im Ranking ließen sich von diesem frühen Nackenschlag aber nicht verunsichern und blieben in weiterer Folge ihrem Spielplan treu. Man nutzte den langen Ball als primäres Mittel, um offensiv präsent zu bleiben. Bei zwei Kopfbällen war man ungemein nahe am Ausgleich, aber leider konnte aus diesen Chancen kein Kapital geschlagen werden. Im weiteren Verlauf der ersten Spielhälfte ließ sich die kompakt stehende Verteidigung der Heimischen nicht mehr aushebeln – 1:0 zur Pause.

Gäste spielbestimmend, Hohenzell macht den Treffer

Die Charakteristik änderte sich auch nach Seitenwechsel keinen Millimeter. Die Gäste investierten ungemein viel in diese Begegnung. Man zeigte sich sehr griffig und diszipliniert mit und gegen den Ball – das Einzige, was bislang fehlte, waren Tore. Doch ein Durchkommen erwies sich äußerst schwierig, denn die Murauer-Truppe verfolgte ebenso eine klare Spielidee und ließ im eigenen Strafraum wenig zu. So plätscherte die Partie ohne nennenswerte Offensivchancen auf beiden Seiten gemächlich vor sich hin, bis in der 73. Spielminute das nächste Highlight auf die rund 150 erschienenen Zuseher wartete. Nach einem Angriff von Schlierbach ergatterten die Heimischen das Leder, schalteten blitzschnell in den Offensivmodus und liefen in einen Konter, welchen schlussendlich Felix Wieseneder mit einem Treffer perfekt abschloss und damit frühzeitig eine Vorentscheidung herbeiführte. In der Folge zweifelten nur mehr die Wenigsten am Ausgang dieser Begegnung. Der Kontrahent hatte daraufhin kaum mehr etwas zu bieten. Zu gering sah man die Chancen, um nochmals zurück in die Partie zu kommen. So brachte der SV Hohenzell jenen Vorsprung souverän über die Zeit – 2:0 der Endstand.

Stimme zum Spiel:

Werner Sickinger (Sportlicher Leiter, SV Bögl Hohenzell):

„Wir waren vom Spiel am Mittwoch noch relativ müde im Kopf, in den Füßen. Das war heute ein eher glücklicher Sieg“.

Die Besten: Johannes Murauer (SV Bögl Hohenzell), Christoph Schauberger (SV Bögl Hohenzell)

