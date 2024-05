SPG Allhaming/Weißkirchen 1b lässt SV RoHol Edelholz Windischgarsten keine Chance und siegt verdient mit 3:0

Details Freitag, 10. Mai 2024 10:45

Es herrscht Aufbruchstimmung beim SV RoHol Edelholz Windischgarsten, als man am vergangenen Spieltag der Bezirksliga Süd nach fünf empfindlichen Niederlagen en Suite wieder voll anschreiben konnte. Zweifelsohne beabsichtigte man am heutigen Donnerstag gegen die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b wieder ein Ausrufezeichen zu setzen. Dass dies aber kein leichtes Spiel für die Gäste werden würde, zeigen die Ergebnisse des Kontrahenten in den letzten Wochen. Schlussendlich musste man nach erwähntem Befreiungsschlag wiederum eine Pleite hinnehmen.

Heimischen mit komfortabler Pausenführung

Nach anfänglichem Abtasten beider Kontrahenten, kreierten sich die Gäste eine nennenswerte Chance, welche man aber ungenützt verstreichen ließ. Auf der Gegenseite stellte man auch das Visier von Beginn weg sehr offensiv ein. Danijel Dramac machte dann in der 17. Minute Nägel mit Köpfen und stellte kurzerhand auf 1:0. Doch jener Treffer hätte nicht zählen dürfen, da sich Letzterwähnter beim Abschluss klar in Abseitsposition befand. Wer jetzt glaubte, das wird wieder eine klare Angelegenheit, der irrte, denn die Rohrauer-Schützlinge sorgten dafür, dass sich diese Begegnung in der Folge offen gestaltete – für die rund 200 erschienen Zuseher aber eine überschaubare Partie mit wenig offensiven Highlights auf beiden Seiten. Dahinfolgend spielte sich das meiste im Mittelfeld ab, da beide Teams die gewisse Geradlinigkeit und das entsprechende Tempo vermissen ließen, um in weiterer Konsequenz für Gefahr im jeweiligen Sechzehner zu sorgen. Dass sich der Spielstand vor dem Pausenpfiff noch einmal ändern sollte, zeigten sich die Heimischen in Person von Enis Fetai verantwortlich, welcher einen Freistoß wunderschön direkt versenkte (28.) - 2:0 der Pausenstand.

Jediner-Truppe bringt Sieg in trockene Tücher

Die Charakteristik des Spiels änderte sich nach Seitenwechsel insofern, dass die Gäste aus dem Traunviertel nun spritziger, geradliniger, und disziplinierter aus der Kabine kamen und nun auf den Anschlusstreffer drückten. Hiermit brachte man in der Anfangsphase der zweiten Hälfte die Defensivabteilung von Weißkirchen/Allhaming bei einigen Szenen gehörig ins Schwitzen – man konnte aber aus diesen Chancen kein Kapital schlagen. In der 65. Minute wurde dann ein Windischgarsten-Kicker mit unerlaubten Mitteln im Strafraum gestoppt – die logische Folge: Strafstoß. Doch man scheiterte vom Kreidepunkt und konnte die Chance, noch einmal ins Spiel zurückzukommen, nicht nutzen. Die Achtplatzierten im Klassement steckten die Köpfe aber nicht in den Sand und spielten weiter munter nach vorne, doch, so ehrlich muss man sein, über die ganze Spielezeit betrachtet blieb man vor dem Kasten zu ineffizient. In der 76. Minute war dann diese Begegnung für die Gäste endgültig gelaufen, denn sie kassierten durch einen Konter das 3:0. Severin Kreilhuber war der Torschütze und brachte sein Team damit eindeutig auf die Siegerstraße. In der Folge konnte Windischgarsten keine Akzente mehr setzen – 3:0 der Endstand.

Stimme zum Spiel:

Philipp Rohrauer (Trainer SV RoHol Edelholz Windischgarsten):

„Eine ausgeglichene Partie. Leider war es heute ein unglücklicher Spielverlauf und dann wird es schwer zu punkten. Aber Weißkirchen hat sich den Sieg über 90 Minuten gesehen schon verdient.“

Die Besten: Danijel Dramac (SPG Allhaming/Weißkirchen 1b), Mario Lukas Sulzbacher (SV RoHol Edelholz Windischgarsten), Sebastian Stummer ( SV RoHol Edelholz Windischgarsten)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.