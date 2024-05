Union SRW Schlierbach fährt gegen ASKÖ Vorchdorf souveränen Auswärtssieg ein

Details Samstag, 25. Mai 2024 07:37

Am 24. Spieltag der Bezirksliga Süd kam es zum Aufeinandertreffen der beiden Teams aus dem Traunviertel, dem ASKÖ Vorchdorf und der SRW Schlierbach. Die Heimmannschaft sucht weiterhin im Frühjahr nach seiner Form und geht bis in die Haarspitzen motiviert in diese Partie, um wieder einmal zu punkten. Doch auch der Gast will bei diesem Auswärtsmatch für Bewegung am Konto sorgen. Dies konnte Schlierbach schlussendlich auch in die Tat umsetzen – 0:2 das Resultat.

Traumstart für die Gäste

Den besseren Start in dieses Kräftemessen erwischten die Stranzinger-Schützlinge. Noch nicht einmal eine Minute auf der Uhr vergangen, zappelte der Ball auf absolut spektakuläre Art und Weise im Heim-Gehäuse. Verantwortlich hierfür: Simon Weiss, der vom Sechzehner abschloss und das Leder sehenswert im Kreuzeck versenkte und damit seine Mannen ungemein früh auf die Siegerstraße brachte (1.). Die Hausherren sichtlich beindruckt von diesem Kunststoß, suchten Mittel und Wege, um in diese Begegnung zu finden. Doch der Elfplatzierte im Klassement war im ersten Spielabschnitt die überlegene Truppe und bestimmte mehr oder weniger das Spielgeschehen. Kurz vor dem Gang in die Kabinen hatte man zudem eine Vielzahl an Möglichkeiten, welche aber ungenützt blieben. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass die Heimmannschaft dem Ausgleich dann plötzlich sehr nahe war, aber leider konnte daraus kein Kapital geschlagen werden und so blieb es beim knappen 0:1 Vorsprung für die Gäste.

SRW Schlierbach bringt Sieg in trockene Tücher

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich die Charakteristik der Begegnung wenig, wobei sich die Gäste immer weiter zurückzogen und der ASKÖ den Spielaufbau überließen. Man konzentrierte sich nun weitestgehend auf eine kompakte Defensivleistung und wartete auf Eigenfehler des Heimteams. Die um zwei Ränge schlechter platzierten Vorchdorfer taten sich aber an diesem Freitagabend ungemein schwer, eine Lücke zu finden, um in weiterer Konsequenz gefährlich vor dem Kasten aufzukreuzen. Die Truppe von Coach Stranzinger war im Umschaltspiel immer präsent und brachte damit die Hintermannschaft gehörig ins Schwitzen. In der 73. Minute belohnte man sich indes für jene gezeigte engagierte Performance, als sich Michael Kaiser bei einem Abpraller hellwach zeigte und zum 0:2 einnetzte. In der Folge wussten die Offensivlager beider Kontrahenten am Spielstand nichts mehr zu ändern und so hievte der Gast die Partie schlussendlich souverän über die Ziellinie.

Stimme zum Spiel:

Raphael Watzinger (Sektionsleiter, SRW Schlierbach):

„Heute war es ein ziemlich souveräner Auftritt. Vor der Pause hatten wir einige Chancen, wo wir allein auf den Torwart rannten, die wir aber nicht gemacht haben. Wir hätten sicher höher führen können/müssen. Nach dem 0:2 war die Partie dann gelaufen.“

Der Beste: Pauschallob (SRW Schlierbach)

