Treffer in letzter Sekunde! SPG Allhaming/Weißkirchen 1b muss sich ASKÖ Ohlsdorf knapp geschlagen geben

Details Sonntag, 26. Mai 2024 09:57

Mit einer breiten Brust und einer gehörigen Portion Selbstvertrauen ging der ASKÖ Ohlsdorf in das heutige Kräftemessen auf der Anlage des Zehntplatzierten der Bezirksliga Süd, der SPG Allhaming/Weißkirchen 1b. Letzterwähntes Team wollte unbedingt seine Heimstärke beweisen und voll punkten. Doch aus diesem Vorhaben wurde nichts, musste man doch nach einem harten Fight eine bittere 0:1 Pleite hinnehmen.

Keine Tore in ersten Spielabschnitt

Die ersten 45 Minuten sind schnell erzählt: Vor einer großartigen Kulisse, rund 250 Personen mitumfassend, nahmen die Gäste von Beginn weg das Spielgeschehen in die Hand. Man ließ das Leder gefällig in den eigenen Reihen zirkulieren, um in weiterer Konsequenz für Gefahr vor dem Kasten zu sorgen. Doch die Hausherren machten es geschickt, stellten den Fokus weitestgehend auf eine kompakte Defensivarbeit und ließen wenig bis gar nichts zu. Dann war der Drittplatzierte im Ranking einem Führungstreffer sehr nahe, aber man konnte aus einer nennenswerten Torchance kein Kapital schlagen. Die Jedinger-Schützlinge wurden offensiv auch in manchen Szenen gefährlich, insbesondere bei Einwürfen. Doch auch hieraus wollte das Spielgerät nicht über die Linie kullern und so blieb es beim 0:0 zur Pause.

Auswärtsteam sichert sich spät drei Punkte

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich die Charakteristik dieser Begegnung um keinen Millimeter. Die Gäste waren das dominantere, aggressivere – schlichtweg bessere Team und setzten weiterhin Akzente nach vorne. Die Heimmannschaft blieb auch ihrem Matchplan treu und wartete selbst auf Momente zum Kontern. Doch bis dato mangelte es an der offensiven Durchschlagskraft beider Kontrahenten, um letzten Endes jubeln zu können. Doch die beiden Lager steckten ihre Köpfe nicht in den Sand und vor allem die Mannen von Coach Cetin drückten auf den Führungstreffer. Dahingehend schnürte man den Gegner regelrecht in seinem Feld ein. Dass man dennoch die Heimreise schlussendlich mit einem 3-er im Gepäck antreten konnte, dafür zeichnete sich Ohlsdorf-Kicker Dominik Gavric verantwortlich. In der vierten Minute der Nachspielzeit – alle rechneten bereits mit einem Unentschieden – kam das Spielgerät zu Letzterwähntem, welches jener souverän in die Maschen versenkte und damit für den 0:1 Endstand sorgte.

Stimme zum Spiel:

Adiz Cetin (Trainer, ASKÖ Ohlsdorf):

„Das war heute sehr intensiv. Aber sicherlich ein verdienter Sieg, weil wir in der zweiten Hälfte mehr Siegeswille und Charakter gezeigt haben.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.