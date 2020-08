Trotz roter Karte: Gunskirchen erobert Punkt in Unterzahl gegen Schlierbach

Details Sonntag, 16. August 2020 22:52

In der ersten Runde der Bezirksliga Süd empfing die Union Schlierbach auf eigener Anlage die Mannschaft der Union Oberndorfer Gunskirchen. Die beiden Teams, die in der abgebrochenen Saison im oberen Tabellenmittelfeld beheimatet waren, begegneten sich trotz einer roten Karte für die Gäste auf Augenhöhe und teilten am Ende verdient die Punkte.

Gäste beenden Halbzeit eins nur mehr mit 10 Spielern

Die Auswärtsmannschaft startete vor rund 150 Zuschauern gefällig in die Partie und verbuchte bereits in der Anfangsphase mehrere Großchancen, die man jedoch nicht zu nutzen wusste. In weiterer Folge stabilisierten sich die Heimischen zunehmend und erarbeiteten sich immer mehr Spielanteile. Die Bukva-Elf agierte anschließend hauptsächlich mit langen hohen Bällen in die Spitze, die allerdings nicht zu klaren Torchancen führten. Kurz vor der Halbzeit schwächten sich dann die Gäste aus Gunskirchen selbst, nachdem Stürmer Konstantin Kitzmüller nach einer rücksichtslosen Grätsche die Ampelkarte sah. Wenige Augenblicke später schickte Schiedsrichter Philipp Wenigwieser die beiden Teams zur Pause in die Kabinen.

Chancenarme zweite Hälfte

Somit starteten die Heimischen in Überzahl in den zweiten Durchgang und übernahmen auch vom Anpfiff weg die Oberhand. Nichtsdestotrotz gelang es nicht, sich über den Spielaufbau in die gefährliche Zone zu kombinieren. So nutzte man weiterhin vorrangig den hohen Ball in die Schnittstelle als Mittel, um vor das gegnerische Gehäuse zu kommen. Die numerisch unterlegenen Gäste bissen sich jedoch mit starkem Engagement in die Partie und verteidigten mit Mann und Maus. In der Schlussphase hatte die Heim-Elf noch die Große Chance auf den „Lucky Punch“, vergab diese jedoch kläglich. So blieb es nach 90 Minuten bei einem torlosen Unentschieden, mit dem die Gäste sicherlich besser leben können als die Mannen von Trainer Haris Bukva.

Stimmen zum Spiel

Ewald Hollinger (Sportlicher Leiter Union Schlierbach):

„Es war eine sehr ausgegeglichene und chancenarme Partie. Zum Schluss hätten wir noch die große Möglichkeit auf den Sieg gehabt, im Großen und Ganzen war es aber sicher eine gerechte Punkteteilung.“

Die Besten: Daniel Hollinger (IV), Julian Lueger (ZM)

Andreas Kratochwil (Sportlicher Leiter Union Oberndorfer Gunskirchen):

„Wir haben das Spiel am Anfang klar in der Hand gehabt. In dieser Phase hätten wir eigentlich in Führung müssen, haben dies aber verabsäumt. In weiterer Folge hat sich das Spiel neutralisiert. Nach der roten Karte haben wir uns aufs Verteidigen beschränkt und bis zum Schluss tapfer gekämpft. Angesichts des Ausschlusses sind wir mit dem einen Punkt sehr zufrieden.“

Die Besten: Johannes Huber (IV), Christoph Biringer (ZDM)

