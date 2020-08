Souveräner Heimerfolg: Union Thalheim gewinnt abgeklärt gegen die Juniors aus Vöcklamarkt [Video]

Details Sonntag, 16. August 2020 11:17

In der ersten Runde der Bezirksliga Süd trafen nach der langen Zwangspause mit der Union GB KFZ BAUER Thalheim und der UVB Vöcklamarkt Juniors zwei Mannschaften aufeinander, die in der abgebrochenen Saison nie wirklich Fahrt aufnehmen konnten. In einer kampfbetonten Partie gelang es schlussendlich der Heimmannschaft mit einem vollen Erfolg in die Meisterschaft zu starten.

Traumfreistoß von Neuzugang Jamakovic

Die beiden Teams begannen vor rund 190 Zuschauern sehr engagiert und diszipliniert. Besonders die junge Elf aus Vöcklamarkt stand in der Anfangsphase sehr kompakt und ließ kaum Chancen der Heimischen zu. So dauerte es bis zur 28. Minute, bis der Ball das erste Mal den Weg in die Maschen fand. Sommer-Neuzugang Ismir Jamakovic verwandelte einen direkten Freistoß mit einer herausragenden Schusstechnik zur 1:0 Führung für die Eder-Truppe. Die Union Thalheim fand daraufhin besser ins Spiel und erarbeitete sich über viel Ballbesitz mehr Sicherheit und Stabilität. Diese Überlegenheit wusste man bereits fünf Minuten später in Zählbares umzumünzen – Matej Kajic traf per Kopf zum 2:0. Somit gingen die Heimischen mit einem komfortablen Vorsprung in die Kabinen.

Heim-Elf bringt Führung ungefährdet über die Runden

Die Juniors starteten in den zweiten Durchgang sehr aktiv und drückten auf den Anschlusstreffer. Dadurch taten sich für die Heim-Elf große Räume auf, die sie auch zu bespielen wussten. So gelang es ihnen immer wieder für Entlastung zu sorgen und in der 59. Minute nach einem schönen Spielzug über die Seite, den abermals Kajic per Kopf abschloss, die Vorentscheidung in dieser Partie zu erzielen. Im Anschluss beschränkte sich die Mannschaft von Philipp Eder auf das Nötigste und verwaltete den Vorsprung. Den UVB Vöcklamarkt Juniors war wenigen Minuten vor Schluss nur noch der Ehrentreffer durch Liam Streng gegönnt. So blieb es dann schlussendlich beim verdienten 3:1 Heimerfolg der Union Thalheim, die damit optimal in die neue Spielzeit gestartet sind.

Tor Union Thalheim 58

Stimme zum Spiel

Karl Klement (Sektionsleiter Union Thalheim):

„Das Spiel war am Anfang sehr ausgeglichen. Das 1:0 war dann der Knackpunkt in der Partie, danach bekamen wir mehr Sicherheit. In Summe war es ein relativ verdienter Sieg, auch wenn das Spiel insbesondere in der Anfangsphase sehr auf der Kippe stand. Nichtsdestotrotz sind wir sehr zufrieden und freuen uns über den guten Start in die neue Saison.“

Die Besten: Patrick Übleis (TW), Ismir Jamakovic (ZM)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?