Weiter nach vorne: Thalheim behauptet sich gegen Neukirchen/V.-P. [Video]

Details Samstag, 03. Oktober 2020 21:53

An einem überwiegend sonnigen Samstagnachmittag trafen die Union GB KFZ BAUER Thalheim und die Union Böckhiasl Neukirchen an der Vöckla-Puckirchen im Rahmen der achten Runde Bezirksliga Süd aufeinander. Beide Mannschaften mussten vergangene Woche aufgrund der schlechten Wetterbedingungen eine Zwangspause einlegen, dürften also dementsprechend erholt und heiß auf die heutige Partie sein. Die Heimischen zeigten am Ende eine Spur mehr Frische und konnten dank einer souveränen Leistung an den Punktgewinn von vor zwei Wochen anschließen.

Hausherren mit der Oberhand

Der Gastgeber machte dem Kontrahenten ab der ersten Sekunde Druck, was sich prompt in einem missglückten Ausschuss von Gästekeeper Georg Kreuzer widerspiegelte. Wenig später überraschte Markus Schwarzlmüller den Schlussmann von Neukirchen mit einem Kopfball in den Boden, der nur knapp das Gehäuse verfehlte. Die Eder-Elf blieb über die weitere Spielzeit am Ball, Hochkaräter sahen die rund 140 Zuschauer aber nicht mehr. Das heißt bis zur 22. Spielminute: der Gast war bemüht sämtliche Schussversuche der Thalheimer Offensivfraktion zu unterbinden, auf der rechten Seite kam Osman Karacam aber zum Ball, eher er diesen zur Mitte schlug. In der Hintermannschaft der Gäste herrschte Unklarheit, also schnappte sich Almedin Durmisevic die Kugel. Im sechs gegen eins behielt der gebürtige Bosnier die Übersicht, verzögerte kurz und schob die Kugel gelassen über die Linie. Auch wenn Thalheim die größeren Spielanteile behielt, kamen die Gäste immer gefährlicher nach vorne. So verfehlte ein Schuss von Karem Ameti nur knapp das Tor, bei anderen Chancen konnte sich Heimkeeper Patrick Übleis lang machen und sich auszeichnen.

Joker sticht

Nach dem Seitenwechsel verloren die Heimischen etwas die Kontrolle. Neukirchen versuchte es vermehrt über den Luftweg, die zweiten Bälle wussten sie anschließend zu behaupten. Zu richtig zwingenden Chancen kam man aber nicht. Der Gastgeber fand nach gut zwanzig Minuten wieder besser ins Spiel und es entstand eine klassische Mittelfeld-Partie. Um die 70. Spielminute verhinderten dann Übleis und einer seiner Vordermänner den Ausgleich. Als die Schlussphase anbrach, kamen die Hausherren wieder voll im Spiel an und nach einigen Versuchen landete die Kugel in Minute 90 schließlich erneut im Kasten von Kreuzer: ein kurz gespielter Freistoß fand seinen Weg in die Box von Neukirchen, wo ein abgeblockter Schussversuch von Durmisevic beim eingewechselten Benedict Kolb landete. Dieser musste sich nur noch bedanken, da Kreuzer bereits geschlagen am Boden lag. Mit dem 2:0 Sieg zog Thalheim drei Plätze nach vorne und hat nur mehr vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Frankenburg.

Tor Union Thalheim 90

Philipp Eder, Trainer Union Thalheim:

„Wir haben grundsätzlich von Beginn an die Oberhand gehabt. Neukirchen ist nach der Führung immer wieder gefährlich worden, wir hielten trotzdem die größeren Spielanteile. Nach dem Seitenwechsel haben wir den Faden verloren und haben keinen wirklichen Zugriff bekommen. Ab der 60. Minute sind wir wieder besser reingekommen, dann ist es hin und her gegangen, nach dem Motto „wo er reinfällt, ist er eben drin“. Mit dem 2:0 war es dann vorbei. Unterm Strich ein nicht ganz unverdienter Sieg. Die Mannschaftsleistung und der Kampf den wir angenommen haben waren enorm, wirklich ein großes Lob an die Mannschaft.“

Die Besten:

Union Thalheim: Georg Hetzmannseder (IV), Nicolas Töltsch (LV) und Almedin Durmisevic (ST)