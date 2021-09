Schlierbach macht einen Satz nach vorne - Mit 2:0-Erfolg bei Allhaming/Weißkirchen 1b

Details Montag, 20. September 2021 11:02

Union Schlierbach gelang am Sonntag in der sechsten Runde der Bezirksliga Süd ein beachtenswerter 2:0-Erfolg bei SPG Allhaming/Weißkirchen 1b und sprang somit auf den vierten Tabellenplatz. 99 Zuseher waren bei dieser Partie in der Sparkassen-Arena Allhaming vor Ort.

Die erste Halbzeit der Partie zwischen SPG Allhaming/Weißkirchen 1b und Union Schlierbach in der sechsten Runde der Bezirksliga Süd konnte nur wenige berichtenswerte Spielaktionen aufbieten. Als Referee Edin Kustura zum Gang in die Kabinen bat, stand es schließlich noch 0:0.



Gelb-Rot für Höpoldseder



Die zweite Halbzeit konnte dann mit deutlich mehr aufwarten: Jakob Rettenbacher war es, der für die Gäste aus Schlierbach den Führungstreffer besorgte (59.). Vier Minuten später kassierte Rene Höpoldseder von den Gastgebern für Kritik die Gelb-Rote Karte. Und fünf Minuten vor Spielende rundeten die Gäste ihre 1:0-Führung noch mit einem zweiten Tor ab: Für das 2:0 der Union Schlierbach zeichnete Dominik Balog verantwortlich (85.). Durch diesen dreifachen Punktegewinn kletterten die Schlierbacher auf den vierten Tabellenplatz der Bezirksliga Süd.





Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz von SPG Allhaming/Weißkirchen 1b derzeit nicht. Mit einem 6:10-Torverhältnis und vier Punkten stehen sie dort zurzeit. Wo beim Gastgeber der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die sechs erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Sechs Spiele und noch kein Sieg also, die Gastgeber warten also weiterhin auf den ersten Saisonsieg.





Die Union Schlierbach holte auswärts bisher nur vier Zähler. Schlierbach konnte sich gegen die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Union Schlierbach. Insgesamt erst sechs Mal gelang es dem Gegner, Schlierbach zu überlisten. Drei Siege, zwei Remis und eine Niederlage hat die Union Schlierbach momentan auf dem Konto. Die Schlierbacher stehen also bei einem 13:6-Torverhältnis und elf Punkten im Moment auf dem vierten Platz.



Die Besten:



Union Schlierbach: Sebastian Krammer (IV), Manuel Neubauer (ZM)

Bezirksliga Süd: SPG Allhaming/Weißkirchen 1b – Union Schlierbach, 0:2 (0:0)

59 Jakob Rettenbacher 0:1

85 Dominik Balog 0:2

