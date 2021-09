Mates macht es - Doppelpack bei 2:1-Sieg von Allhaming/Weißkirchen 1b gegen Pichl

Details Montag, 27. September 2021 11:02

Runde sieben der Bezirksliga Süd: Die Partie zwischen SV Spar Hochhauser Pichl und SPG Allhaming/Weißkirchen 1b am Samstag endete mit einem 2:1-Auswärtssieg der Gäste. Mit seinen zwei Treffern war Nicolae Mates für die drei gewonnenen Punkte hauptverantwortlich. 150 Zuseher waren im Fensterstadion Pichl vor Ort und konnten bei spätsommerlichen Temperaturen ein unterhaltsames Match genießen.

Für das erste Tor sorgte Fabian Spadinger schon früh: In der dritten Minute traf der Spieler für die Pichler ins Schwarze. In der 28. Spielminute kamen die Gäste aus Allhaming/Weißkirchen erstmals in den gengerischen Strafraum, konnten dabei allerdings nichts herausholen. Das 1:1 von SPG Allhaming/Weißkirchen 1b stellte Nicolae Mates sicher (37.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen, somit ging es bei einem 1:1-Stand in die Kabinen.



Mates mit zweitem Tor



Nach Wiederanpfiff durch Referee Gregor Leonfellner zur zweiten Halbzeit war es erneut Mates, der in 56. Minute ein weiteres Tor zum 2:1-Spielstand für die Gäste beisteuerte. Dieser Treffer war durchaus verdient, denn die Gäste zeigten sich in der zweiten Spielhälfte insgesamt über weite Strecken besser und spritziger. In Summe ein verdienter und souverän erspielter 2:1-Auswärtssieg für SPG Allhaming/Weißkirchen 1b.





Verlierer SV Spar Hochhauser Pichl rutschte nach dieser Niederlage bei einem 10:15-Torverhältnis und fünf Punkten auf dem 13. Tabellenplatz der Bezirksliga Süd ab. Bis dato sammelte der Gastgeber einen Sieg, zwei Unentschieden und vier Niederlagen.





Gegner SPG Allhaming/Weißkirchen 1b hingegen konnte sich mit diesem Sieg auf den zehnten Platz verbessern und steht dort momentan mit einem 8:11-Torverhältnis und sieben Punkten auf Platz 10. Ein Sieg, vier Unentschieden und zwei Niederlagen lautet deren Bilanz soweit.







Die Besten:



SPG Allhaming/Weißkirchen 1b: Michael Mayr (IV), Nicolae Mates (ST), Paul Czapka (LV)

Bezirksliga Süd: SV Spar Hochhauser Pichl – SPG Allhaming/Weißkirchen 1b, 1:2 (1:1)

3 Fabian Spadinger 1:0

37 Nicolae Mates 1:1

56 Nicolae Mates 1:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!