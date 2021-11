Gunskirchen mit brutalem Lebenszeichen – 4:1-Sieg gegen Neuhofen

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 20:18

Die Phase, die die Union Gunskirchen aktuell durchmacht, ist alles andere als einfach: Trainerwechsel vor rund zwei Wochen und fehlende Erfolgserlebnisse im Abstiegskampf. Letzte Woche musste man sich dem neuen Tabellenführer aus Gschwandt mit einem knappen 0:1 geschlagen geben. Nun soll es besser laufen: In der 12. Runde der Bezirksliga Süd traf man auf die Union Neuhofen und feierte ein echtes Torfestival. 4:1 stand es nach neunzig gespielten Minuten und springt damit, aufgrund der dichten Tabellensituation, direkt auf den siebten Tabellenplatz.

Horrorstart für die Gäste

Rund 150 Zuschauer fanden sich zu dieser Flutlichtpartie am Freitagabend in Gunskirchen ein und mussten nicht lange auf den ersten Treffer dieser Partie warten. Neuhofens Stockhammer fälschte einen Ball unhaltbar zum 1:0 für die Heimelf ab. Die Neuhofner erholten sich jedoch schnell davon, konnte man letzte Woche einen Rückstand gegen die Union Thalheim drehen. In der 22. Minute fasste sich Neuhofens Zeller ein Herz und bugsierte das Spielgerät in den Knick. Das Spiel war nun offen, beide Mannschaften waren nun in der Lage den nächsten Treffer zu erzielen. Die Gunskirchner spielten die Gäste keineswegs an die Wand, was das Endergebnis vielleicht vermuten lassen könnte, jedoch hatte man an dem heutigen Tag etwas mehr Glück und Effizienz im Abschluss. Kurz vor der Pause nutzte Sulimani einen ungesperrten Freistoß aus und überraschte somit Keeper Sipos – erneute Führung. Direkt danach ging es für beide Mannschaften in die Pause.

Union Gunskirchen bringt Sieg nach Hause

Nach dem Seitenwechsel war es dann schließlich die Heimelf, die das Spiel bestimmte. Neuhofen war bemüht, konnte aber heute gegen einen souverän auftretenden Kontrahenten nicht wirklich gefährlich werden. In der 65. Minute schockte man die Hieblinger-Elf erneut: Popovic stieg nach einer Ecke am höchsten und baute die Führung auf 3:1 aus. Dabei beließ man es aber nicht, denn keine drei Minuten später war es wieder eine Ecke und wieder ein Kopfball, der den Sack endgültig zumachte. Diesmal war es jedoch der 21-jährige Drilon Berisha, der seinen ersten Saisontreffer markierte. Zwei Treffer, die den Gästen sichtlich weh taten, konnte man in den Schlussminuten keine weiteren Torschüsse der Gäste mehr verzeichnen. Somit beendete Schiedsrichterin Haunschmid das Geschehen mit einem 4:1-Heimerfolg für die Union Gunskirchen.

Mario Hieblinger (Trainer Union Neuhofen):

"In der ersten Halbzeit konnten wir trotz des unglücklichen Starts noch dagegenhalten, jedoch anhand der zweiten Hälfte gewinnen die Gunskirchner durchaus verdient, wenn auch ein wenig zu hoch."

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!