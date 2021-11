Frankenburg erneut ohne Sieg – 1:3-Niederlage gegen starke Neuhofner

Details Sonntag, 07. November 2021 17:57

4:1 musste sich die Union Neuhofen gegen die Union Gunskirchen geschlagen geben nach zwei wichtigen Siegen im Abstiegskampf. Nun trifft man auf die TSV Frankenburg, die die Punkte wohl noch dringender benötigen würden. Die Frankenburger mussten erneut leer ausgehen: 3:1 gewinnt die Hieblinger-Elf in der 13. Runde der Bezirksliga Süd.

Stockhammer bringt Heimelf in Front

Von Beginn an sahen die 120 Zuschauer, dass die Mannen von Trainer Mario Hieblinger die bessere Mannschaft sind. Die Heimelf fand viele Räume vor und nutzte diese auch, um Chancen zu kreieren. Gerade einmal neun Minuten waren gespielt, da stellte Dominik Stockhammer mit einem Schuss ins lange Eck auf 1:0. Nach dem Treffer spielte weiter die Mannschaft aus Neuhofen, Frankenburg tat sich im Spiel nach vorne, wie schon in den letzten Spielen, unglaublich schwer. Kurz vor der Pause erhöhte Miskovicz nach einem schönen Stangler auf 2:0. Mit diesem Spielstand ging es für die beiden Mannschaften dann in die Kabine.

Frankenburg will den Anschlusstreffer

Nach der Pause zeigten die Gäste nun eine Reaktion. Man ackerte und kämpfte, wollte man unbedingt den Anschlusstreffer erzwingen. Der Keeper der Neuhofner, Maximilian Kadisch, wusste in seinem ersten Kampfmannschaftspiel zu überzeugen. Mit zwei wichtigen Rettungstaten vereitelte der 17-jährige vorerst den Anschlusstreffer. In der 67. Minute war es dann aber soweit: Tobias Hinterberger verkürzte auf 1:2 aus Sicht der Gäste! Die Heimelf reagierte nun, versuchte man wieder etwas mehr Kontrolle über diese Partie zu gewinnen. Gerade im Konterspiel über die schnellen Außen machte man es den Gästen sehr schwer und so machte man kurz vor dem Ende den Sack endgültig zu. Purrer hieß der Torschütze, aber auf Seiten der Frankenburger - ein Eigentor zum 1:3. Damit überwintern die Neuhofner auf Platz sechs, die Gäste bleiben durch die erneute Niederlage der Buchkirchner am vorletzten Tabellenplatz.



Mario Hieblinger (Trainer Union Neuhofen)

,,Ein sehr wichtiges Spiel vor der Winterpause auf einem schwer bespielbaren Boden. Bis auf den Gegentreffer hatten wir das Spiel unter unserer Kontrolle und gewannen am Ende verdient.''

