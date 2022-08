Union Thalheim feiert bei Aufsteiger Auftaktsieg

Details Montag, 15. August 2022 23:52

In der ersten Runde der Bezirksliga Süd empfing der USV Erler Haus Neuhofen/I. die Union GB KFZ Bauer Thalheim. Die Innviertler eroberten mit stolzen 67 Punkten in der 1. Klasse Süd-West souverän den Meistertitel. Zudem konnte die Etzlinger-Elf von 13 Heimspielen nicht weniger als elf gewinnen und kassierte dabei lediglich sechs Gegentore. Die Thalheimer hingegen landeten in der letzten Spielzeit nach einer schwachen Rückrunde nur am neunten Rang. Einen Stock höher war für den Aufsteiger im ersten Spiel Schluss mit lustig, der USV ging zwar in Führung, musste sich am Ende jedoch mit 2:4 geschlagen geben. Die Gäste starteten beim Debüt von Neo-Trainer Trainer Thomas Stranzinger, der zuvor bei Liga-Konkurrent Pichl tätig war, perfekt in die neue Meisterschaft.

Aufsteiger mit früher Führung - Stranzinger-Elf dreht Spiel

Die Gäste erwischten einen schlechten Start. Die Thalheimer verschliefen die Anfangsminuten und so stand es bereits nach wenigen Sekunden 1:0 für den Aufsteiger. Ein schöner Pass in die Tiefe genügte dem schnellen Neuhofener Stürmer, Christoph Geisböck, für die Führung. Die Stranzinger-Elf ließ sich dadurch aber nicht verunsichern. Nach einem wunderschön angetragenen Freistoß wurde bereits in der 14. Minute der Ausgleich durch Matej Kajic erzielt. Aufgrund des druckvollen Spiels der Union ließ die nächste Großchance nicht lange auf sich warten. In der 17. Minute konnten die Neuhofener nach einem gefährlichen Kopfball zunächst noch retten, doch wenige Sekunden später netzte der Thalheims Neuzugang aus Schiedlberg, Florian Hofmann, zum 1:2. Ab diesem Zeitpunkt kamen die Thalheimer richtig in Fahrt, während die Heimischen sichtlich nervös wurden. In der 22. Minute wurde es im Neuhofener Strafraum hektisch und Schiedsrichter Klaffenböck entschied nach einem Handspiel sofort auf Elfmeter. Ausgeführt wurde der Strafstoß von Heiko Heinzlmeier, der sich diese Chance nicht entgehen ließ und verlässlich auf 1:3 erhöhte. In der 25. Minute war es wieder Hofmann, der USV-Schlussmann Fabian Bayer gefühlvoll überlupfte. Mit einem 1:4 ging es in die Kabinen.

Thalheims neue Nummer eins pariert Elfmeter

Am Beginn der zweiten Spielhälfte waren beide Mannschaften wenig druckvoll. Die Thalheimer konzentrierten sich darauf, den Vorsprung zu verwalten, während die Hausherren weitgehend ideenlos agierten. Nach gut einer Stunde begann sich das Spiel allerdings zu drehen. Thalheims neue Nummer eins, Stefan Huber, der im Sommer aus Grieskirchen gekommen war, rettete seine Mannschaft sowohl in der 63. als auch in der 67. Minute vor einem Anschlusstreffer. In der 73. Minute war es allerdings so weit. Der Unparteiische zeigte nach Foulspiel zum zweiten Mal an diesem Tag auf den Punkt - Michael Reifeltshammer verwertete den Penalty sicher zum 2:4. Nur 60 Sekunden später trafen die Heimischen nur Aluminium. Die Thalheimer liefen in dieser Phase Gefahr, das Spiel aus der Hand zu geben. Als der Referee dann in der 77. Minute erneut auf Elfmeter für Neuhofen entschied, drohte das Match zu kippen. Mit einer Glanztat hielt Goalie Huber jedoch die klare Union-Führung fest. Der Keeper parierte den Strafstoß und der Nachschuss landete im Nirgendwo. Nun wieder hellwach verteidigten die Thalheimer den Vorsprung und starteten mit einem verdienten 4:2-Sieg in die neue Saison.

Fotos: Waage