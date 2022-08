Früher Platzverweis: SV Pichl triumphiert deutlich gegen dezimierten Aufsteiger!

Details Samstag, 20. August 2022 21:52

Der SV Pichl holte den ersten Saisonsieg gegen den FC Spitz Attnang durch einen 5:1-Erfolg. Bereits früh zeichnete sich ein gebrauchter Tag für den Liganeuling ab, als man durch einen Miljak-Doppelpack früh in Rückstand geriet und wenig später sah auch noch Dominik Renetzeder glatt-rot.

Miljak schnürt Hattrick

Ein Doppelpack brachte den SV Spar Hochhauser Pichl in eine komfortable Position: Marko Miljak war gleich zweimal zur Stelle (12./22.) - beim ersten Streich sehenswert per Hacke und beim zweiten per Strafstoß. Doppelt-bitter der zuletzt erwähnte Elfmeter, weil Attnangs Dominik Renetzeder zuvor wegen einem Handspiel des Platzes verwiesen wurde. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Valentin Veselaj in der 30. Minute. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel wussten die Hausherren letztendlich die Überzahl auszuspielen und trafen am laufenden Band. Fatlum Ibrahimi trug sich in der 49. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit dem 4:1 von Miljak für den SV Pichl war das Spiel dann eigentlich schon entschieden (51.). Das 5:1 für das Heimteam stellte abermals Ibrahimi sicher, als er im 1-gegen-1 cool blieb und locker einschob. Letztlich feierte der SV Spar Hochhauser Pichl gegen den FC Attnang nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Am kommenden Samstag trifft der SV Spar Hochhauser Pichl auf die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen, der FC Attnang spielt tags zuvor gegen die ASKÖ Ohlsdorf.

Bezirksliga Süd: SV Spar Hochhauser Pichl – FC Spitz Attnang, 5:1 (2:1)

79 Fatlum Ibrahimi 5:1

51 Marko Miljak 4:1

49 Fatlum Ibrahimi 3:1

30 Valentin Veselaj 2:1

22 Marko Miljak 2:0

12 Marko Miljak 1:0