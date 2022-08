Dezimierter SC Schwanenstadt entführt drei Punkte aus Hohenzell

Details Montag, 15. August 2022 21:38

Nach einer starken Vorsaison und dem damit verbundenen Meistertitel in der 1. Klasse Mitte-West ging das Bezirksliga-Abenteuer gestern für die junge Truppe des SV Hohenzell los. Erster Prüfstein war der SC Schwanenstadt, der trotz Unterzahl ab Minute 76 drei Punkte mit nach Hause nahm.

Schwanenstadt vergibt Elfmeter und erholt sich von Rückschlag

Nach einem guten Start in das neue Kapitel der Hausherren sah es vorerst nicht aus: Nur vier Minuten waren gespielt, als der SC einen Elfmeter zugesprochen bekam - darauf folgte jedoch großes Aufatmen, der Strafstoß fand zum Leidwesen der Schwanenstädter nicht den Weg ins Tor. Für den nur wenig später folgenden Führungstreffer des SV Hohenzell zeichnete sich Peter Reischauer verantwortlich (9.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Brian Eric Crstin auf Seiten von Schwanenstadt mit einem satten Weitschuss das 1:1 (42.). Zur Halbzeit war die Partie somit noch vollkommen offen - Remis lautete das Zwischenresultat. Boris Bisercic stellte die Weichen für den SC Schwanenstadt 08 auf Sieg, als er in Minute 58 mit dem 2:1 zur Stelle war. Wenig später folgte der erneute, bittere Rückschlag: Der Torschütze zum vielumjubelten 2:1 wurde vom Referee vorzeitig per Ampelkarte vom Platz geschickt. Dennoch konnte der SV Hohenzell die Überzahl nicht ausspielen und ging am Ende leer aus.

Das nächste Spiel des SV Bögl Hohenzell findet nächste Woche statt, wenn man am 20.08.2022 auf die Vöcklamarkt Jrs. trifft. Am selben Tag empfängt der SC Schwanenstadt den UFC Attergau.

Bezirksliga Süd: SV Bögl Hohenzell – SC Schwanenstadt 08, 1:2 (1:1)

58 Boris Bisercic 1:2

42 Brian Eric Crstin 1:1

9 Peter Reischauer 1:0