Spitzenspiel endet unentschieden: Vorchdorf entführt dank Schneider-Doppelpack Punkt aus Schwanenstadt

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 19:29

Schwanenstadt trennte sich an diesem Samstag von der ASKÖ Vorchdorf mit 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Gerechtes Remis

Der Tabellenführer fand vor heimischer Kulisse einen wahren Traumstart in dieses Topspiel vor und ging bereits in Minute zwölf in Führung. Niklas Adlgasser bediente Kristian Rafajac und der verwertete eiskalt zur Führung. Eine weitere Chance hatten die Hausherren durch Brian Crstin, der scheiterte aber an Vorchdorf-Keeper Markus Radner. Zur Pause hatte der SC eine hauchdünne Führung inne. Erst nach dem Seitenwechsel, genauer gesagt in der 56. Spielminute, bekamen die Anhänger wieder einen Grund zum Jubeln. Kevin Schneider nutzte einen fatalen Fehlpass der Schwanenstädter Hintermannschaft schamlos aus und schloss staubtrocken zum Ausgleich ab. Wenig später antwortete das Team von Norbert Hutterer gekonnt - Dominik Strasser hämmerte das Leder aus der Distanz in die Maschen und brachte die Gastgeber wieder in Führung (65.). Diesen Vorsprung hielt man auch sehr lange, musste knapp vier Minuten vor Schluss aber den Ausgleich hinnehmen. Wieder war es Schneider, der nach einer Hereingabe als Vollstrecker fungierte und somit maßgeblichen Anteil daran hatte, dass die ASKÖ Vorchdorf am Ende einen Punkt aus Schwanenstadt entführte.

Zahlen und Fakten

Mit 25 Punkten steht Schwanenstadt auf dem Platz an der Sonne. Der Angriff des SC Schwanenstadt 08 wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 29-mal zu. Schwanenstadt bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der SC Schwanenstadt 08 sieben Siege und vier Unentschieden auf dem Konto.

Nach elf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für die ASKÖ Vorchdorf 20 Zähler zu Buche.

Beide Mannschaften schwimmen derzeit auf der Erfolgswelle. Der Gast entschied drei Spiele für sich und teilte zweimal die Punkte in den letzten fünf Spielen, während Schwanenstadt in dieser Zeit drei Erfolge und zwei Remis vorweist.

Am kommenden Samstag trifft der SC Schwanenstadt 08 auf den FC Spitz Attnang, Vorchdorf spielt am selben Tag gegen die UVB Vöcklamarkt Juniors.

Bezirksliga Süd: SC Schwanenstadt 08 – ASKÖ Schachner Vorchdorf, 2:2 (1:0)

86 Kevin Schneider 2:2

65 Dominik Strasser 2:1

56 Kevin Schneider 1:1

12 Kristian Rafajac 1:0