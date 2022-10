TSV Frankenburg verlangt SV Pichl alles ab

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 19:36

Im Spiel des SV Pichl gegen den TSV Frankenburg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des SV Spar Hochhauser Pichl. Die Überraschung blieb aus, sodass Frankenburg eine Niederlage kassierte. Erst zum Anbruch der Schlussphase gelang es dabei den Hausherren die Partie zu ihren Gunsten zu drehen.

Ibrahimi und Miljak retten Pichl

Vor 180 Zuschauern markierte Harald Winter das 1:0 für die Gäste (21.). Den Freudenjubel des TSV Baugruppe Schmid Frankenburg machte Benjamin Suljanovic zunichte, als er kurz darauf nach Vorarbeit von Ingo Bizjak den Ausgleich besorgte (23.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Für das 2:1 des TSV Frankenburg zeichnete Dominik Streicher nach schönem Kombinationsspiel verantwortlich (60.). In der 71. Minute erzielte Fatlum Ibrahimi das 2:2 für den SV Pichl. Dass der Gastgeber in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Marko Miljak, der in der 78. Minute per Elfmeter zur Stelle war. Am Ende verbuchte der SV Spar Hochhauser Pichl gegen Frankenburg einen Sieg.

Zahlen und Fakten

Der SV Pichl bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem fünften Platz. Die Saison des SV Spar Hochhauser Pichl verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Der SV Pichl befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Der TSV Baugruppe Schmid Frankenburg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Der TSV Frankenburg schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 27 Gegentore verdauen musste. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Frankenburg alles andere als positiv. Der TSV Baugruppe Schmid Frankenburg hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die fünfte Pleite am Stück.

Der SV Spar Hochhauser Pichl tritt kommenden Mittwoch, um 15:30 Uhr, bei der Union GB KFZ BAUER Thalheim an. Drei Tage später empfängt der TSV Frankenburg die ASKÖ Ohlsdorf.

Bezirksliga Süd: SV Spar Hochhauser Pichl – TSV Baugruppe Schmid Frankenburg, 3:2 (1:1)

78 Marko Miljak 3:2

71 Fatlum Ibrahimi 2:2

60 Dominik Streicher 1:2

23 Benjamin Suljanovic 1:1

21 Harald Winter 0:1