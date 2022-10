„Glücklich und dreckig" - SV Hohenzell entführt drei Punkte aus Neukirchen

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 19:26

Wenn man unten drinsteht dann fehlt einem auch manchmal einfach das Glück und ohnehin nervenzerrende Fußballspiele werden zum Verhängnis. So war es auch gestern für das Schlusslicht der Bezirksliga Süd, die Union Neukirchen an der Vöckla-Puchkirchen. Man hatte den SV Hohenzell zu Gast, lieferte eigentlich eine gute Leistung ab gab die Partie binnen weniger Augenblicke leichtfertig und unglücklich aus der Hand.

Ambitionierte Gäste erkämpfen sich verdiente Pausenführung

Es war nicht gerade der Tag des SV Hohenzell. Auch wenn man als vermeintlicher Favorit zum Schlusslicht reiste, kam man so gut wie garnicht in die Gänge und war in sämtlichen Tugenden deutlich unterlegen. Dementsprechend verdient ging die Union auch relativ früh in Führung. Paul Gunst ließ seine Klasse aufblitzen, überlupfte Abwehr samt Gästekeeper und brachte den Underdog in Führung. Auch fortan betrieb das Team von Alexander Steiner einen enormen Aufwand, stand hinten bombenfest und verzeichnete auch gute Offensivaktionen. Dabei brannte es das eine oder andere Mal lichterloh im Gästestrafraum, die Hohenzeller konnten den Kopf aber immer wieder aus der Schlinge ziehen. Hauchdünn, aber hochverdient fiel die knappe Pausenführung zugunsten der Hausherren aus.

60 gute Sekunden reichen glanzlosen Gästen

Insgesamt änderte sich an der Spielcharakteristik nur wenig nach dem Seitenwechsel, nur wusste die Mannschaft von Werner Sickinger nun auf eine eiskalte Art und Weise vereinzelte Unachtsamkeiten des Gegners zu nutzen. Knapp vier Minuten gespielt, lenkte Neukirchens Martin Mayr einen Stanglpass ins eigene Tor und verhalf Hohenzell unfreiwillig zum Ausgleich. Binnen weniger Augenblicke wurde es doppelt-bitter für die Gastgeber. Michael Stüber, zur Pause eingewechselt, bugsierte das Spielgerät nach einem langen Ball in die Maschen und brachte den SV in Führung. Trotz der unglücklichen Ereignisse rappelte sich die Heimmannschaft nochmal auf, bündelte die Kräfte und war fortan weiterhin spielbestimmend, was am Ende aber nicht reichte. Kurz vor Schluss hatte man sogar ein weiteres Mal Pech, als ein Abschluss auf der Torumrahmung landete und musste beim Abpfiff trotz starker Leistung als Verlierer vom Platz gehen.

Am nächsten Samstag reist die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen zum SC Schwanenstadt 08, zeitgleich empfängt Hohenzell den UFC Attergau.

Stimme zum Spiel

Werner Sickinger (Trainer SV Hohenzell):

„Am Ende des Tages war es ein dreckiger Sieg, wir haben einfach nur irgendwie dagegen gehalten soweit es gegangen ist. Wir haben doch viele angeschlagene Spieler und so ehrlich muss man sein - der Sieg war glücklich. Wenn du hinten drinstehst so wie Neukirchen, dann machst du eben manchmal diese Tore nicht. Wir konzentrieren uns jetzt auf das nächste Spiel."

Der Beste: Paul Gunst (Union Neukirchen/V.-Puchkirchen)

Bezirksliga Süd: Union Neukirchen/V.-Puchkirchen – SV Bögl Hohenzell, 1:2 (1:0)

50 Michael Stüber 1:2

49 Eigentor durch Martin Mayr 1:1

22 Paul Gunst 1:0