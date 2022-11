"Wer die Tore nicht macht, wird hinten bestraft" – Ohlsdorf bringt Führung nicht über die Zeit

Details Sonntag, 06. November 2022 15:05

Die ASKÖ Ohlsdorf und der USV Neuhofen/I. teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Dabei hatten die Ohlsdorfer vor heimischer Kulisse viele gute Chancen, unter anderem vom Elfmeterpunkt, ließen diese aber ungenützt verstreichen und kassierten am Ende den späten Ausgleich.

Neuhofen entführt dank Eigentor Punkt

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Moritz Sulzbacher sein Team in der 28. Minute. Benjamin Maxwald erhöhte für die ASKÖ Ohlsdorf auf 2:0 (32.). Ali Mehmet Ercan nutzte die Chance für Neuhofen und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Zur Pause behielt Ohlsdorf die Nase knapp vorn. In der Schlussphase der Partie überschlugen sich dann die Ereignisse. Erst scheiterte Ohlsdorfs Adnan Hodzic vom Elfmeterpunkt (83.) und wenig später wurde es doppelt-bitter für die Hausherren. Mario Oberkalmsteiner lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte dem USV Erler Haus Neuhofen i. I. den 2:2-Ausgleich (88.). Gedanklich hatte die ASKÖ Ohlsdorf den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte den Gästen am Ende noch den Teilerfolg.

Zahlen und Fakten

Bei Ohlsdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36).

Mit diesem Unentschieden verpasste der USV Neuhofen/I. die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Dafür ging es in der Tabelle nach unten auf den vierten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein. Neuhofen ist nun seit neun Spielen, die ASKÖ Ohlsdorf seit vier Partien unbesiegt.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 19.03.2023 empfängt Ohlsdorf dann im nächsten Spiel den SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten, während der USV Erler Haus Neuhofen i. I. am gleichen Tag bei der Union GB KFZ BAUER Thalheim antritt.

Bezirksliga Süd: ASKÖ Ohlsdorf – USV Erler Haus Neuhofen i. I, 2:2 (2:1)

88 Eigentor durch Mario Oberkalmsteiner 2:2

34 Ali Mehmet Ercan 2:1

32 Benjamin Maxwald 2:0

28 Moritz Sulzbacher 1:0