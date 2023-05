UFC Attergau und SV Pichl trennen sich remis

Details Montag, 08. Mai 2023 21:56

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich der UFC Attergau und der SV Spar Hochhauser Pichl mit 1:1. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel beider Teams war 2:1 für Attergau geendet.

Lucky-Punch bleibt trotz Überzahl aus

In der ersten Hälfte durften die Zuseher noch keinen Torerfolg bejubeln. Zur Pause stand somit ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In Minute 59 traf der UFC Attergau durch Klaus Höflmeier zum ersten Mal ins Schwarze. Qail Idrizi versenkte den Ball in der 78. Minute im Netz der Gastgeber. In Minute 82 sah Julian Nöhmer noch die rote Karte aufgrund einer Torchancenverhinderung, am Spielstand änderte sich trotz der knapp 14-minütigen Überzahl der Gäste nichts. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Attergau und der SV Pichl spielten unentschieden.

Zahlen und Fakten

Der letzte Dreier liegt für den UFC Attergau bereits drei Spiele zurück.

Der SV Spar Hochhauser Pichl verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Beide Mannschaften haben 28 Punkte. Somit trennt nur das Torverhältnis, sodass der Gast mit einer Bilanz von 31:25 auf dem achten Tabellenplatz steht – knapp vor Attergau (28:32 Tore). Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Als Nächstes steht für den UFC Attergau eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen den FC Spitz Attnang. Der SV Pichl tritt bereits drei Tage vorher gegen den SC Schwanenstadt 08 an.

Bezirksliga Süd: UFC Attergau – SV Spar Hochhauser Pichl, 1:1 (0:0)

78 Qail Idrizi 1:1

59 Klaus Georg Hoeflmeier 1:0

