"The invincibles" – Ungeschlagener SC Schwanenstadt feiert Meistertitel und Wiederaufstieg!

Details Sonntag, 04. Juni 2023 12:58

Nun ist vollbracht, was sich über weite Strecken der Saison abgezeichnet hat: Der SC Schwanenstadt, im letzten Jahr in der Relegation aus der Landesliga West abgestiegen, ist Meister der Bezirksliga Süd! Dafür mussten die Mannen von Norbert Hutterer alles in die Waagschale legen und taten dies auch – die Bilanz des SC spricht für sich: 17 Siege, acht Unentschieden und keine einzige Niederlage. Besonders erfreulich ist auch, dass man ausgerechnet im Derby gegen den FC Attnang vor einer herausragenden Kulisse, etwa 650 Zuschauer mitumfassend, den Meistertitel fixieren konnte.

SCS gelingt essenzielle Führung zu wichtigem Zeitpunkt

Es war von Beginn an ein recht munteres Derby, bei dem keines der beiden Teams den Anschein machte, dem Kontrahenten etwas schenken zu wollen. So wurden bereits in den ersten Minuten etwaige Chancen und Halbchancen vorgefunden, ohne das sich eine Mannschaft als klar spielbestimmend herauskristallisierte – mit der Zeit legte sich aber die Nervösität seitens der Hausherren, sodass man immer besser in die Partie kam. Die besseren Offensivaktionen hatte der angehende Meister, konnte daraus aber lange kein Kapital schlagen. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es soweit: Nach unfreiwilliger Vorlage von Attnangs Dominik Renetzeder bugsierte Zoran Radicevic die Kugel ins Tor zur hauchdünnen, aber immens-wichtigen Pausenführung.

Hausherren lassen nach Traumstart nichts anbrennen

Nach dem Seitenwechsel wussten die Schwanenstädter erneut einem aufopferungsvoll-auftretenden Kontrahenten zum richtigen Zeitpunkt Schmerzen hinzuzufügen: Nur zwei Minuten gespielt, besorgte Boris Bisercic in einer hektischen Strafraumszene bereits das erlösende 2:0, indem er das Spielgerät gefühlvoll über sämtliche Attnanger Spieler ins leere Tor hob. Infolgedessen gab es nur noch stellenweise und vereinzelt Gegenwehr in Form von Nadelstichen der Gäste, indes musste sich Keeper Michael Pendelin einige Male auszeichnen, bis die Partie gegen Ende abflachte. Kurz vor Schluss fiel dann doch noch der Anschlusstreffer, der eingewechselte Stefan Stix verkürzte nach einer tollen Aktion auf 1:2 (90.). Davon ließen sich die Hutterer-Schützlinge aber nicht aus der Ruhe bringen und waren nur wenige Augenblicke später Meister der Bezirksliga Süd.

Stimme zum Meistertitel

Raphael Ecker (Sportlicher Leiter SC Schwanenstadt):

„Wenn man sich die letzten zehn Monate anschaut, stehen wir denke ich verdient da wo wir stehen. Wir sind ungeschlagen – wenn mir das vor der Saison wer gesagt hätte, da war die Top-3 unser Ziel. Da merkt man, dass die Jungs extrem viel Selbstvertrauen tanken konnten. Ich ziehe meinen Hut vor der Mannschaft, wir wollen nächste Woche auch die perfekte Saison komplettieren."

Bezirksliga Süd: SC Schwanenstadt 08 – FC Spitz Attnang, 2:1 (1:0)

90 Stefan Stix 2:1

47 Boris Bisercic 2:0

46 Zoran Radicevic 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei