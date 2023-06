Vöcklamarkt Jrs. retten einen Punkt gegen Vorchdorf

Details Sonntag, 04. Juni 2023 10:22

Am Samstag kam die ASKÖ Vorchdorf bei den Vöcklamarkt Jrs. nicht über ein 1:1 hinaus. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Vorchdorf gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass die ASKÖ Schachner Vorchdorf der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Die UVB Juniors hatten mit 3:0 gesiegt.

Später Lucky-Punch sorgt für Spannung

Paul Klimitsch war es, der vor 80 Zuschauern in der 23. Minute das 1:0 für die ASKÖ Vorchdorf besorgte. In der Zeit bis zur Pause fiel trotz einiger Halbchancen und Weitschüsse kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel, dann ein ähnliches Spiel: Wenig Chancen, viele Standards. Den Ausgleichstreffer hatten die UVB Vöcklamarkt Juniors in Person von Jacub Przybylko in der 75. Minute im Repertoire. Am Ende sicherte sich der Gastgeber mit diesem 1:1 einen Zähler.

Zahlen und Fakten

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und die Vöcklamarkt Jrs. rangieren vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Insbesondere an vorderster Front kommen die UVB Vöcklamarkt Juniors nicht zur Entfaltung, sodass nur 27 erzielte Treffer auf das Konto der UVB Juniors gehen. Vor fünf Spielen bejubelten die Vöcklamarkt Jrs. zuletzt einen Sieg.

Vorchdorf befindet sich mit 35 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Die vergangenen Spiele waren für die ASKÖ Schachner Vorchdorf nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Während die UVB Juniors am nächsten Samstag (17:00 Uhr) beim FC Spitz Attnang gastieren, duelliert sich die ASKÖ Vorchdorf zeitgleich mit der Union Oberndorfer Gunskirchen.

Bezirksliga Süd: UVB Vöcklamarkt Juniors – ASKÖ Schachner Vorchdorf, 1:1 (0:1)

75 Jacub Przybylko 1:1

23 Paul Klimitsch 0:1

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei