Winkler-Doppelpack beschert Union Schlierbach zweiten Sieg in Folge

Details Montag, 11. September 2023 21:32

Die Union Schlierbach konnte sich eine Etage tiefer zu Saisonbeginn noch nicht so richtig akklimatisieren, findet aber allmählich immer besser in die Gänge. Nach zwei Niederlagen zu Beginn der noch jungen Spielzeit schrieb man in der Vorwoche auswärts in Ohlsdorf zum ersten Mal an, nun folgte am gestrigen Sonntag auch der erste "Heimdreier". Zu Gast war der SV Pichl, der sich trotz schwieriger Auslosung bisher gut schlug, jedoch auch nicht die erwünschten Ergebnisse erzielen konnte.

Pichl schlägt nach frühem Rückschlag zurück

Erwartet wurde ein recht ausgeglichenes Spiel und dieses bekamen die Zuseher auch zu sehen. Die Intensität in jener Anfangsphase war ebenso recht hoch, im letzten Drittel fehlte es aber beiden Teams etwas an Präzision. In Minute 17 konnte sich Pichl-Keeper David Schmuckermayr bei einem Abschluss von Jakob Rettenbacher noch auszeichnen, knapp vier Minuten später war er aber machtlos: Nach einem Eckball der Gäste ging es schnell, Rettenbacher schickte David Winkler in die Tiefe, der vor der Hütte eiskalt blieb und zum 1:0 verwerten konnte. Folglich gestalte sich die Partie auch etwas munterer und chancenreicher – nachdem die Hausherren in den Folgeminuten gar das 2:0 erzielen hätten können, klingelte es doch auf der anderen Seite. Nach einem perfekt-getretenen Eckball war Raphael Hackl zur Stelle und egalisierte den Rückstand (32.). Kurz vor der Pause hätte die Stranzinger-Truppe wieder in Führung gehen können, misste aber das nötige Quäntchen Glück im Abschluss.

"Zweite Luft" – Schlierbacher Schlussoffensive sticht

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste etwas stärker aus der Kabine, etwaige teils gut-vorgetragene Offensivaktionen konnte man aber zum eigenen Leidwesen nicht in Zählbares ummünzen. Mit fortschreitender Spieldauer übernahmen die Gastgeber aber immer mehr das Kommando, ließen auch einige gute Möglichkeiten liegen, bis man spät aber doch das Runde ins Eckige bugsieren konnte: Nach einem Eckball gelangte die Kugel zu Kapitän Daniel Hollinger, der nicht lange fackelte und per Direktabnahme das Leder in die Maschen hämmerte (71.). Nach dem Führungstreffer gab es auch kein richtiges Aufbäumen seitens der Gäste, ganz im Gegenteil – Schlierbach weiterhin federführend und in Minute 89 sogar nochmal erfolgreich. Michael Kaiser und David Winkler ließen zuvor noch gute Chancen liegen, bis letzterer sich dann doch nach einem Konter durchtanken konnte und den 3:1-Endstand herbeiführte.

Am Sonntag empfängt Schlierbach die UVB Vöcklamarkt Juniors. Als Nächstes steht der SV Spar Hochhauser Pichl der ASKÖ Vorchdorf gegenüber (Freitag, 19:30 Uhr).

Stimme zum Spiel

Thomas Stranzinger (Trainer Union Schlierbach):

„Summa summarum war es ein ausgeglichenes Spiel, wobei wir mehr Abschlüsse gehabt haben. Aufgrund der letzten zwanzig Minuten geht der Sieg so auch in Ordnung."

Die Besten: Pauschallob

Bezirksliga Süd: Union SRW Schlierbach – SV Spar Hochhauser Pichl, 3:1 (1:1)

89 David Winkler 3:1

71 Manuel Neubauer 2:1

32 Raphael Hackl 1:1

21 David Winkler 1:0

