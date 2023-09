Reifeltshammer schießt USV Neuhofen/I. zum Sieg – Allhaming vergibt Elfmeter

Details Sonntag, 10. September 2023 21:25

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom USV Erler Haus Neuhofen i. I. und Allhaming/Weißkirchen 1b, die mit 1:0 endete. Die Neuhofner siegten so auch im dritten Spiel und stehen mit maximaler Punkteausbeute und einem Spiel weniger auf dem Konto auf Platz drei.

Elfmeter entscheidet spannende Partie

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Die Neuhofner hatten in der ersten Hälfte etwas mehr vom Spiel, Allhaming trug aber auch den einen oder anderen guten Vorstoß vor – das Remis zum Pausentee war somit gerecht. Nach dem Seitenwechsel dann ein kleiner Schock: Nach Foul von Gerbl gab es Elfmeter für Allhaming, Neuhofen-Keeper Elias Jagereder erahnte jedoch die Ecke und hielt die Hausherren am Leben. Etwas später ertönte der Pfiff nach einem Handspiel im Strafraum dann auf der anderen Seite. Michael Reifeltshammer verwertete vom Kreidepunkt und brach für den USV Neuhofen/I. den Bann und markierte in der 68. Minute die Führung. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Gastgebern und Allh./Weißk. 1b aus.

Neuhofen machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem dritten Platz.

In der Tabelle liegt die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b nach der Pleite weiter auf dem elften Rang. In dieser Saison sammelten die Gäste bisher einen Sieg und kassierten drei Niederlagen.

Allh./Weißk. 1b holte auswärts bisher nur drei Zähler.

Kommende Woche tritt der USV Neuhofen/I. beim FC Spitz Attnang an (Samstag, 16:00 Uhr), am gleichen Tag genießt die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b Heimrecht gegen die Union Oberndorfer Gunskirchen.

Bezirksliga Süd: USV Erler Haus Neuhofen i. I. – SPG Allhaming/Weißkirchen 1b, 1:0 (0:0)

68 Michael Reifeltshammer 1:0

