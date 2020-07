Bezirksliga West: Testspiele Sommer 2020

Details Donnerstag, 02. Juli 2020 11:05

In der coronabedingt langen Fußballpause hielt Ligaportal die Fußballinteressierten in den letzten Wochen und Monaten mit aktuellen Berichten über sämtliche Vereine aus allen Ligen auf dem Laufenden. Zudem wird seit geraumer Zeit über das Geschehen am Transfermarkt brandaktull informiert. Jetzt geht es wieder los! Seit 1. Juli ist wieder ein normales Mannschaftstraining erlaubt, auch Testspiele dürfen ab sofort ausgetragen werden, weshalb Ligaportal in den kommenden Wochen den Fokus auf die Vorbereitung zur neuen Saison richtet. Gewohnt aktuell berichtet Österreichs größtes Fußballportal über die Testspiele, die ständig aktualisiert werden. Hier geht`s zur Testspiele-Übersicht der Bezirksliga West:

Testspiele-Übersicht: Teil 1 (3. - 9.7.)

Freitag, 3. Juli

18.00 SV Taufkirchen/Pram – Union Kopfing (1NW)

Samstag, 4. Juli

18.00 Union Senftenbach - Union Dorf/Pram (LLW)

18.00 FC Münzkirchen – Union Raab (1NW)

