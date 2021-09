SV Taufkirchens bester Torschütze Jakob Schlederer im Wordrap!

Details Dienstag, 21. September 2021 15:52

In der wegen Corona abgebrochenen Saison 2020/21 stand der SV Waizenauer Taufkirchen an der Tabellenspitze der Bezirksliga West. In der neuen Saison kamen die Kicker von Trainer Josef Feichtinger noch nicht richtig aus den Startlöchern. Ligaportal.at konfrontierte den besten Torschützen der Mannschaft Jakob Schlederer im Wordrap!

SV Waizenauer Taufkirchen:

Toll geführter Verein, wo der Zusammenhalt und das einander Helfen an erster Stelle stehen. Bin echt happy darüber, mit meinen Freunden beim SVT spielen zu können.

Trainer Josef Feichtinger:

Fachlich und menschlich top, absolute Bereicherung für den SVT, einen solchen Trainer und Spieler mit seiner Erfahrung zu bekommen.

Stärken:

Universell einsetzbar, Abschluss, Mentalität

Schwächen:

Leider das Kniegelenk

Saisonziel:

Obere Tabellenhälfte, deshalb müssen wir schnell Siege einfahren!

Was hat sich durch Corona in eurer Mannschaft geändert bzw. was siehst du als Grund für den schwachen Saisonstart?

In den zwei abgebrochenen Saisonen zuvor hatten wir sehr wenige Verletzungen, wodurch wir im Spiel auch noch von der Bank aus immer wieder zulegen konnten. Aktuell schleppen wir schon seit der Vorbereitung ein kleines Verletzungspech mit und schaffen es vielleicht auch deshalb nicht, ein Spiel über zwei Halbzeiten ordentlich zu spielen. Bisher waren es immer enge Spiele, die mit etwas Glück auch zu unseren Gunsten ausgehen hätten können, jedoch bin ich zuversichtlich, dass wir bald wieder in die Spur finden.

Meister Bezirksliga West:

Die BLW ist eine sehr enge Liga, wo viele Mannschaften vorne mitmischen können. Zu den Favoriten zähle ich jedoch den USV Eggelsberg und SV Neumarkt.

Wie hast du dich in der Pandemiezeit fit gehalten?

Laufen, YouTube-Workouts und ein bisschen Kraftkammer ;-)

Facebook oder Instagram?

Instagram

Lieblingsverein:

FC Barcelona

Erling Haaland oder Robert Lewandowski?

Erling Haaland

FC Bayern München oder Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund

Champions League Sieger 2022:

Paris Saint Germain

Ligaportal.at:

Top Berichterstattungen rund um das Fußball-Unterhaus - sehr positiv finde ich die neue und deutlich performantere App.

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!