Neumarkt feiert verdienten Heimsieg gegen Gilgenberg

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Ritterbräu Neumarkt und der Druckhaus Adame Union Gilgenberg im Rahmen der 19. Runde der Bezirksliga West in der Putzprofi Arena in Neumarkt vor rund 110 Zuseher:innen. Die Hausherren aus Neumarkt konnten zuletzt einen knappen Auswärtssieg in Taufkirchen feiern, womit man wichtige Punkte im Rennen um den Aufstieg in die Landesliga sammeln konnte. Für die Gäste aus Gilgenberg steht hingegen der Kampf um den Klassenerhalt an, bei dem man derzeit noch den vorletzten Tabellenplatz inne hatte, was sich mit einem Punktgewinn in Neumarkt verändern könnte.

Neumarkt zeigt entscheidende Effizienz

Das Spiel der beiden Teams war von Anfang an eine sehr unterhaltsame Partie, da beide Offensivfußball spielen wollten und es somit bereits in der Anfangsphase aussichtsreiche Chancen auf beiden Seiten gab. Die Gastgeber aus Neumarkt verzeichneten hierbei ein kleines Plus in der Anzahl der Chancen und man bewies auch früh die entscheidende Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Niklas Weidenholzer stand in der 13. Minute nach einem Eckball genau richtig und schloss gekonnt ins lange Eck ab zur 1:0 Führung für Neumarkt. Nach dem Treffer blieb das Spiel dennoch ausgeglichen und es gab weiterhin Chancen auf beiden Seiten. Allerdings wussten in der ersten Halbzeit nur die Hausherren ihre Chancen zu nutzen und auch in Tore umzuwandeln. In der 30. Minute klingelte es erneut im Kasten der Gäste, nachdem Oliver Dieplinger einen Stangelpass gekonnt zur 2:0 Führung für Neumarkt verwertete, bei der es dann auch bis zur Halbzeitpause blieb.

Gilgenberg mit viel Einsatz, aber ohne Ertrag

Die Gäste aus Gilgenberg, die am gestrigen Nachmittag eine ansprechende Leistung boten, haben trotz einer spielerisch soliden ersten Hälfte ganze drei Spielerwechsel zur Halbzeitpause vorgenommen. Mit einem anderen System wollte man die Hausherren doch noch bezwingen und auf das Comeback gehen. Mit dieser Umstellung war man gut im Spiel, allerdings konnten sich die Gäste nicht für ihren Einsatz belohnen und keinen Ertrag in Form von Toren ernten. Neumarkt verpasste ebenfalls die Gelegenheit, den Sack endgültig zuzumachen, konnte jedoch die 2:0 Führung souverän über die Zeit bringen, wodurch man mit einer breiten Brust zum Topspiel in Lambrechten am nächsten Wochenende anreisen wird.

Andreas Feichtinger, Trainer Neumarkt:

"Unter dem Strich war das heute ein sehr verdienter Sieg. Wir haben vorne die Tore gemacht und sind hinten sehr stabil gestanden und freuen uns jetzt auf das Topspiel gegen Lambrechten nächstes Wochenende."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

