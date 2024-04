Eggelsberg gelingt das Comeback und Auswärtssieg in Natternbach

Details Sonntag, 14. April 2024 20:01

Am heutigen Sonntagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union IKUNA Natternbach und dem USV Raiffeisen Eggelsberg-Moosdorf im Rahmen der 17. Runde der Bezirksliga West im Natternbacher Alois Fischbauer Sportzentrum vor rund 120 Zuseher:innen. Die Gastgeber aus Natternbach konnten am letzten Spieltag einen wichtigen Sieg gegen das Schlusslicht aus St.Martin einfahren, was drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Relegationsplatz brachte. In jenen Kampf sind auch die Gäste aus Eggelsberg nach wie vor verwickelt. Letzte Woche mussten die Schützlinge von Cheftrainer Patrick Waschnig-Theuermann nämlich eine 5:3 Niederlage in Altheim mitnehmen.

Starkl gelingt der Dosenöffner für Natternbach

Mit dem Auswärtsmatch in Natternbach erwartete die Eggelsberger am heutigen Nachmittag eine weitere schwierige Aufgabe. Die Gastgeber nahmen das Selbstvertrauen vom letzten Heimsieg mit in die Partie und legten sehr gut los. In der 7. Minute gelang Fabian Starkl direkt der Dosenöffner für die Hausherren, nachdem dieser das runde Leder platziert in die gegnerischen Maschen beförderte. Auch nach der frühen Führung blieben die Gastgeber am Drücker und die Gäste aus Eggelsberg fanden zunächst nur schwer in die Partie. Außer einer Freistoß-Chance wurden die Eggelsberger kaum gefährlich gegen dominante Natternbacher. Diesen gelang jedoch kein weiterer Treffer in der ersten Hälfte, womit es mit einem Stand von 1:0 in die Halbzeit ging.

Eggelsberg gelingt das Comeback

Nach der ersten Hälfte schien alles auf einen Heimsieg von Natternbach hinauszulaufen, allerdings zeigte Eggelsberg eine sehr gute Reaktion auf die Dominanz der Gastgeber in der ersten Hälfte. Zwei Minuten nach Wiederanpiff stand Daniel Messner goldrichtig und erzielte den Ausgleich durch einen Abstauber, womit man die Hausherren durchaus schockte. Im weiteren Verlauf des Spiels gestaltete sich das Spiel deutlich ausgeglichener als noch in der ersten Hälfte und es gab zahlreiche Chancen auf beiden Seiten. Das Momentum schien heute jedoch mehr auf Seiten der Gäste zu liegen. Diesen gelang in der 73. Minute das Comeback, nachdem Manuel Harner den Ball flach hinein ins lange Eck schob zur 2:1 Führung für Eggelsberg. In der Schlussviertelstunde warf Natternbach nochmals alles in die Wagschale, allerdings ohne dabei einen Ertrag zu erzielen, womit das Spiel mit einem knappen Auswärtssieg der Gäste endete.

Patrick Waschnig-Theuermann, Trainer Eggelsberg:

"Natternbach war in der ersten Hälfte heute sehr dominant, weshalb ich sehr froh bin, dass wir in der zweiten Hälfte eine starke Reaktion gezeigt haben und uns dann auch noch einen Sieg erkämpft haben."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.