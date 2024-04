Spannung im Relegationskampf: Taiskirchen feiert wichtigen Auswärtssieg gegen St. Martin

Details Montag, 22. April 2024 10:15

Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Woodstock St. Martin im Innkreis und der Union Raiffeisen Taiskirchen im Rahmen der 19. Runde der Bezirksliga West vor einer Kulisse von rund 200 Zuseher:innen in St. Martin. Die Hausherren aus St.Martin standen im Vorfeld der Partie auf dem letzten Tabellenplatz, weshalb ein Punktgewinn gegen Taiskirchen elementar wäre, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Taiskirchen hatte im Vorfeld der Partie zwar mehr Zähler als St. Martin auf dem Konto, allerdings steckt man ebenso im Kampf gegen die Relegation, in dem man jeden Zähler brauchen kann.

Taiskirchen zeigt Stärken bei Standards

Die Zuseher:innen in St. Martin bekamen von Beginn an ein Spiel zu sehen, in dem beide Mannschaften den Sieg unbedingt wollten. Zunächst waren die Hausherren besser im Spiel und man bot denen Taiskirchnern einen Kampf auf Augenhöhe. Allerdings konnte man zunächst kein Kapital aus den Chancen schlagen, die Gäste jedoch schon. In der 19. Minute stand Peter Hörmandinger nach einer Ecke genau richtig und erzielte die 1:0 Führung für die Gäste aus Taiskirchen. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte gestaltete sich die Partie weiterhin sehr ausgeglichen und sehr eng. Kurz vor der Halbzeitpause klingelte es dann jedoch erneut im Kasten der Hausherren. Dieses Mal war Nikolaus Zweimüller der Torschütze, der die Führung der Gäste mit seinem Treffer auf 2:0 erhöhte.

St. Martin gelingt das Comeback nur knapp nicht

Trotz dem Rückstand von 2:0 blieben die Gastgeber aus St. Martin in der zweiten Hälfte am Drücker und man wollte nicht aufgeben. Die Schützlinge von Balazs Fonai warfen alles in die Wagschale, um den Anschlusstreffer zu erzielen gegen die Taiskirchner. In einer sehr umkämpften zweiten Hälfte hatten die Hausherren durchaus mehr Spielanteile und mehr Gelegenheiten, um einen Treffer zu erzielen. Dieser sollte dann auch noch gelingen. Der Joker Adis Karic stach in der 82. Minute zu und erzielte den ersehnten Anschlusstreffer zum 1:2 aus Sicht der Hausherren. Danach gaben man nochmals alles, um einen Punktgewinn zu erzwingen, allerdings blieb es beim 1:2, womit der Klassenerhalt für St. Martin immer schwieriger zu erreichen wird.

Sandro Helml, sportlicher Leiter Taiskirchen:

"St. Martin hat uns heute über 90 Minuten sehr gefordert und uns einen Kampf geliefert, aus dem wir am Ende des Tages dann doch als verdienter Sieger vom Feld gehen."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

