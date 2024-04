Utzenaich zieht im Titelrennen nach und feiert Heimsieg gegen Natternbach

Details Montag, 29. April 2024 16:42

Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG Utzenaich / Antiesenhofen und der Union IKUNA Natternbach im Rahmen der 20. Runde der Bezirksliga West in der Absolute Teamsport Sportsteam Arena in Utzenaich vor rund 140 Zuseher:innen. Die Gastgeber aus Utzenaich standen im Vorfeld der Partie mit 37 Zählern ganz oben in der Tabelle der Liga, wo man sich derzeit mit der Konkurrenz aus Lambrechten und Neumarkt im Kampf um den Meistertitel der Liga befindet. Für die Gäste aus Natternbach geht es hingegen um den Ligaverbleib, bei dem man derzeit nur mehr einen knappen Abstand auf den Relegationsplatz besitzt.

Ausgeglichenes Spiel in der ersten Hälfte

Die Favoritenrolle lag somit auf Seiten der Hausherren, doch man durfte die Gäste aus Natternbach keineswegs unterschätzen. In der Anfangsphase des Spiels begegneten sich die beiden Teams durchaus auf Augenhöhe und es zeichnete sich zunächst kein klarer Favorit auf dem Spielfeld ab. Utzenaich kam mit fortlaufender Spieldauer zwar besser in die Partie, doch man kam nur selten durch den Abwehrblock der Natternbacher durch, die sehr couragiert verteidigten und den Hausherren ordentlich Paroli boten. Somit fielen in der ersten Hälfte zunächst keine Treffer, weshalb man mit einem Remis in die Halbzeitpause ging.

Standards machen den Unteschied im Spiel

In der zweiten Hälfte veränderte Josef Feichtinger auf Seiten der Hausherren dann die taktische Herangehensweise seiner Mannschaft, was sich noch auszahlen sollte. Die Hausherren agierten in der zweiten Hälfte deutlich selbstbewusster im Spiel nach vorne und man wurde immer besser. In der 72. Minute konnte man sich dann auch belohnen. Saban Muratovic zirkelte in jener Spielminute einen Freistoß mitten ins Kreuzeck zur verdienten Führung für die Gastgeber. Danach wurden die Gäste aus Natternbach wieder aktiver, doch Utzenaich agierte nach der Führung mit Selbstbewusstsein und konnte den Gegner in Schach halten. In der 87. Minute kam Muratovic dann im gegnerischen Sechzehner zu Fall und es gab einen Strafstoß für die Hausherren. Diesen verwandelte Julian Buchinger dann souverän zum 2:0 Endstand für Utzenaich.

Josef Feichtinger, Trainer Utzenaich:

"Wir haben heute zwar keinen Zauberfußball gezeigt, aber trotzdem eine souveräne Leistung gegen einen starken Gegner. Nach der zweiten Halbzeit haben wir uns die drei Punkte definitiv verdient."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

