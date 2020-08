Union Senftenbach holt drei Punkte in Munderfing

Details Sonntag, 16. August 2020 00:18

An einem bewölkten Samstag-Nachmittag fanden sich der FC Permatinger Munderfing und die Union Ziegelwerk Senftenbach in der JP-Service Arena ein, um die erste Runde der Bezirksliga West einzuläuten. Bei Saisonabbruch fanden sich die beiden Teams in der engen Tabelle auf dem zwölften und achten Platz wieder. Die Gäste starten beinahe mit derselben Mannschaft wie in der vergangenen Spielzeit. Auch die Hausherren mussten keine großartigen Veränderungen vornehmen, konnten sich aber bei höherklassigen Mannschaften zwei Spieler holen. Heute wird sich zeigen ob die kleinen Veränderungen etwas bewirken können und vor allem wie sich die Zwangspause auf die beiden Teams ausgewirkt hat.

Gäste mit dem besseren Start

Gleich zu Beginn kommen beide Mannschaften zu guten Möglichkeiten, die Schlussmänner Huso Cajtinovic und Julian Wagenleitner können aber schlimmeres verhindern. Nach einer Viertelstunde bringt Senftenbach den Ball dann hoch von der Seite herein. Hannes Esterbauer will ein Tor verhindern und greift mit der Hand zum Ball. Schiedsrichter Rudolf Hofinger sieht das und entscheidet auf Elfmeter. Der Mann für Strafstöße bei den Gästen ist Spielertrainer Martin Feichtinger, der seiner Aufgabe gerecht wird und Cajtinovic keine Chance lässt. Die Hausherren können sich vom Gegentreffer noch nicht einmal richtig erholen, da fällt der Ball schon zum zweiten Mal in die Maschen. Die Senftenbacher spielen gekonnt über die rechte Seite und bringen den Ball auf Florian Penninger, der dann keine großen Probleme mehr hat den Ball über die Linie zu schieben. Nach einem schnellen Start kühlt die Partie dann etwas ab. Beide Mannschaften kommen noch zu Gelegenheiten, genutzt wird aber keine mehr.

Munderfing kämpft, Senftenbach macht den Sack zu

Nach Wiederanpfiff drückt Senftenbach auf den dritten Treffer, vielleicht etwas zu sehr. Munderfing nutzt das offensive Spiel der Gäste aus und macht den Anschlusstreffer. Michael Bauböck verwertet einen Freistoß aus halbrechter Position und bringt seine Mannschaft somit zurück ins Spiel. Gut zehn Minuten später müssen die Hausherren aber einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Nach einem Foul zeigt Schiedsrichter Hofinger dem erst 17-Jährigen Jonas Schön die rote Karte. Doch auch in Unterzahl versuchen die Munderfinger alles um den Ausgleich zu machen, die Hintermannschaft der Union steht aber zu gut. Nach einem weiteren Platzverweis für den bereits vorgewarnten Esterbauer machen die Gäste schließlich den Sack zu. Jakob Leherbauer verwandelt einen Freistoß am Strafraumrand direkt und sichert seiner Mannschaft so die drei Punkte.

Markus Regl, Sektionsleiter Union Senftenbach:

„Unterm Strich war das sicher ein verdienter Sieg. Munderfing hat zwar Chancen gehabt, aber wir haben uns dann einfach mehr auf die Defensive konzentriert. Im Vergleich zu den Vorbereitungsspielen war das mit Sicherheit ein positiver Schritt nach vorne. Bei den ersten Spielen weiß man nie so wirklich wo man genau steht, von dem her hat das wirklich gut gepasst. Es war gleich das erste Spiel auswärts und in Munderfing haben wir uns noch nie leicht getan, von dem her bin ich wirklich zufrieden mit der Leistung.“

Die Besten:

FC Munderfing: Michael Bauböck (Mittelfeld)

Union Senftenbach: Jonas Leherbauer (Verteidigung)

