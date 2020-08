Union St. Martin/I. holt in der zweiten Halbzeit Sieg in Gurten

Details Sonntag, 16. August 2020 00:23

In der Park21-Arena lud die Union Raiffeisen Gurten 1b die Union Woodstock Sankt Martin im Innkreis zur ersten Runde der Bezirksliga West. Die 1b Mannschaft des Regionalligisten konnte im Vorjahr überzeugen und sich den zweiten Platz in der Herbstmeisterschaft sichern. Doch auch die Woodstocker standen nur wenige Punkte und Plätze dahinter. Die Gäste mussten den Wunsch dreier Spieler, ihre Karriere zu beenden/pausieren, akzeptieren, ansonsten blieb die Mannschaft aber gleich. Bei Gurten musste ein Abgang notiert werden, dafür stoßen drei neue Spieler zur Mannschaft.

Ruhige erste Hälfte

Zu Beginn traute sich keiner wirklich All-out zu gehen. Gurten übernahm aber mit fortlaufender Spielzeit mehr die Kontrolle und versuchte in Führung zu gehen. Zu richtigen Torchancen kamen sie aber nicht. Bei den Gästen sah es auch nicht effektiver aus. So lief die Zeit weiter, ohne dass eine nennenswerte Chance entstand. Auch für Schiedsrichter Christian Kuntner und seine Kollegen verlief die erste Halbzeit relativ ruhig, lediglich zwei Mal musste er die gelbe Karte zücken. So gingen die Mannschaften dann auch in die Pause, für die rund 190 Zuschauer ein bislang eher langweiliges Spiel.

Gäste machen den entscheidenden Schritt

In den zweiten 45 Minuten übernahmen die Gäste dann mehr die Kontrolle und konnten auch die ersten Chancen verzeichnen. Lediglich Gurtens Rückhalt Julian Brunthaler konnte einen Rückstand verhindern. St. Martin kam immer mehr in Fahrt und Brunthaler musste wirklich alles aus sich rausholen. Nach 57 Minuten konnte dann aber auch dieser einen Gegentreffer nicht mehr verhindern. Die Gäste spielen aus der Abwehr heraus einen langen Ball in die Spitze. Dort kann sich Tomas Senft gegen seine Gegner durchsetzen und anschließend eiskalt zur 1:0 Führung einnetzen. Auch nach dem Gegentreffer kommt Gurten nicht mehr wirklich in die Gänge, die Woodstocker spielen weiterhin auf Sieg. Eine Chance nach der anderen ergibt sich, jede einzelne wird jedoch vom herausragenden Brunthaler vereitelt. Die schlechte Chancenauswertung der Gäste bleibt jedoch weiter unbestraft. Auch die insgesamt drei Wechsel von Gurten-Trainer Günter Friedl bringen keinen neuen Wind auf Seiten der Hausherren. So spielen die Gäste munter weiter auf ein Tor, bis zehn Minuten vor Ende der zweite Treffer doch noch gelingt. Stürmer Haris Karic kommt zum Abschluss und bleibt diesmal eiskalt. Trotz einer Glanzleistung muss Brunthaler zum zweiten Mal hinter sich greifen, was den Sieg für St. Martin besiegelt.

Manfred Weilhartner, Sektionsleiter Union St. Martin/I.:

„Es war zu Beginn ein langsames Abtasten bei jedem. Die erste halbe Stunde hatte Gurten mehr vom Spiel, sind aber nicht wirklich zu Torchancen gekommen. Die zweite Halbzeit hat dann uns gehört. Gurten’s Tormann hat wirklich wahnsinnige Paraden gezeigt. Eigentlich haben wir mehr Chancen benötigt als normalerweise, was zum Glück nicht bestraft wurde. So ist es sich gut ausgegangen. Wir haben den Kader im Großen und Ganzen gut halten können, leider haben wir aber drei gute Fußballer aus verschiedenen Gründen verabschieden müssen, was wir mit den jungen aber wirklich gut relativiert haben. Mit der Leistung war ich heute also wirklich zufrieden.“

Die Besten:

Union Gurten 1b: Julian Brunthaler (Torwart)

Union St. Martin/I.: Alex Barcha (Verteidigung)

