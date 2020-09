Union Gurten 1b kommt langsam in die Gänge - knapper Auswärtserfolg gegen Ranshofen [Video]

Details Montag, 21. September 2020 09:41

Beim Duell zwischen dem WSV-ATSV Ranshofen und der Union Gurten 1b kam es zum Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, für die es in dieser Saison noch gar nicht nach Wunsch läuft. Immer wieder offenbarte man schwerwiegende Abstimmungsprobleme in der Abwehr und ließ zudem eine nötige Kreativität sowie Durchschlagskraft in den vordersten Reihen weitestgehend vermissen. So zieren die beiden Teams nach fünf gespielten Runden in der Bezirksliga-West wenig überraschend das Tabellenende. Bei der zuletzt gebeutelten zweiten Mannschaft des Regionalligisten kehrten nun jedoch einige Stammkräfte wieder in die Startelf zurück, was sich sogleich im Ergebnis niederschlug: Mit 3:2 konnte die Friedl-Truppe schlussendlich einen enorm wichtigen Auswärtserfolg einfahren.

Knappe Pausenführung für Gurten

Die vergangenen Wochen samt Corona-Zwangspause haben der Union Gurten enorm zugesetzt und gingen auch an der zweiten Mannschaft des Regionalligisten nicht spurlos vorüber. Das Vorhaben in dieser Partie, nachdem in der letzten Runde der erste volle Erfolg gelungen war, schien von Beginn an klar: Man wollte vom Anpfiff weg an die vielversprechende Leistung nahtlos anknüpfen und im Idealfall frühestmöglich in Führung gehen. Vor rund 150 Zusehern gelang dies vorerst nur bedingt, setzten die Friedl-Schützlinge zwar sogleich die Hausherren gehörig unter Druck und erkämpften sich in der Anfangsphase die klar besseren Spielanteile, blieben zunächst aber noch zu harmlos vor dem gegnerischen Gehäuse. Auch die Heimischen konnten sich gelegentlich in der Offensive entfalten, zumeist fehlte jedoch dabei in der gefährlichen Zone die entscheidende Präzision. So waren es kurz vor dem Gang in die Kabinen die Gäste, die den Spielverlauf in ihre Richtung lenken konnten: Ashour Abraham vollendete aus kurzer Distanz einen schönen Spielzug über die rechte Seite zum nicht unverdienten 1:0.

Komfortable Führung der Gäste, Ranshofen kommt beinahe zurück

Nach dem Seitenwechsel erwischte dann abermals die Gastmannschaft aus Gurten den besseren Start und konnte bereits in Minute 52 für die vermeintliche Vorentscheidung in dieser Partie sorgen: Über Umwege gelangte das Spielgerät zu Gabriel Schustereder, der an der Strafraumkante trocken abzog und scharf ins kurze Eck einschoss. Auch im Anschluss gab die Friedl-Truppe klar den Ton an, überzeugte immer wieder mit gefälligen Offensivaktionen und belohnte sich auch in der 67. Minute mit dem dritten Treffer an diesem Nachmittag: Nach einer gefälligen Kombination über links traf Bastian Mühlbacher mit einem satten Schuss via Innenstange zum 3:0. Der sicher geglaubte Sieg sollte in der Schlussphase dieser Partie dann noch einmal so richtig wackeln: Zunächst verkürzte Patrick Hubner per Elfmeter auf 3:1, in der Nachspielzeit nutzte die Floss-Elf Abstimmungsprobleme der Gästedefensive und erzielte durch Markus Reitsamer noch den 3:2-Anschlusstreffer. Der Ausgleich wollte den Hausherren jedoch nicht mehr gelingen, die Union Gurten 1b rettete schlussendlich die wichtigen drei Punkte hauchdünn über die 90 Minuten und gaben die rote Laterne zugleich an Ranshofen ab.

Tor Gurten 1b 66

Stimme zum Spiel

Jürgen Daxberger (Sportlicher Leiter Union Gurten 1b):

„Nach den Strapazen der letzten Wochen sind wir nun froh, dass wir langsam wieder Fahrt aufnehmen. Wir hatten heute wieder mehr Qualität im Kader und haben oft schöne Kombinationen gezeigt. Zum Schluss war es natürlich unnötig, dass wir nach einem 3:0 die Partie nochmals so spannend machen. In Summe geht der Sieg aber sicher in Ordnung.“

Die Besten: Pauschallob an die gesamte Mannschaft

