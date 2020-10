Union Senftenbach überrollt Tabellenschlusslicht aus Ranshofen mit 5:1

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 08:47

Die bisherigen Partien in der Bezirksliga-West liefen für die Union Ziegelwerk Senftenbach nicht immer nach Wunsch. Zwar konnte man immer wieder mit respektablen Ergebnissen aufzeigen, allerdings brachte die Elf von Spielertrainer Martin Feichtinger noch keine Konstanz in ihre Leistungen. Umso desaströser präsentierte sich aber bisher der WSV-ATSV Ranshofen, der heute im Innviertel gastierte. Die Floss-Truppe offenbarte zuletzt enorme Abstimmungsprobleme in der Defensive und war auch in der Offensive zu wenig entschlossen. Eben erwähnte Schwierigkeiten kamen auch am gestrigen Nachmittag zu Tage, als das Tabellenschlusslicht aus Ranshofen mit 5:1 überrollt wurde.

Heim-Elf sorgt früh für klare Verhältnisse

Gleich von Beginn an wollten die Hausherren ihre Favoritenstellung unter Beweis stellen und taten dies sogleich in eindrucksvoller Manier: Es dauerte lediglich zwölf Minuten, bis das runde Leder nach einem souverän verwerteten Elfmeter von Martin Feichtinger erstmals im Netz zappelte. Nur wenige Augenblicke später sorgte Jakob Leherbauer mit einem satten Schuss aus rund sechzehn Meter für den nächsten Nackenschlag des Kontrahenten. Auch im Anschluss kontrollierten die Feichtinger-Schützlinge klar das Spielgeschehen und überzeugten weiterhin mit gnadenloser Effizienz vor dem gegnerischen Gehäuse: In der 23. Minute vollendete abermals Jakob Leherbauer eine schöne Kombination zum 3:0, kurz vor dem Gang in die Kabinen war es dann erneut Spielertrainer Feichtinger, der den Ball gekonnt in den Maschen versenkte.

Ranshofen weiterhin klar unterlegen

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Hausherren, die ihrem Kontrahenten bisher eiskalt die Grenzen aufgezeigt hatten, einige Gänge zurück und beschränkten sich vorerst auf die Verwaltung des ohnehin komfortablen Vorsprungs. In der 57. Minute belohnte sich Daniel Schmierer für seine starke Leistung, verband bei einem Freistoß Technik mit Präzision und traf direkt aus etwa zwanzig Metern zum 5:0. Die über weite Strecken maßlos überforderten Gäste bekamen nie wirklich Zugriff auf die Partie und kamen dementsprechend selten in die gefährliche Zone der Heim-Elf. Kurz vor dem Ende dieses Aufeinandertreffens sorgte Iulian Radu Sustrean noch für Ergebniskosmetik und verkürzte auf 5:1. Dieses Tor hatte jedoch in einer denkwürdigen Partie keine Bedeutung mehr, die Union Senftenbach fuhr schlussendlich einen auch in dieser Höhe verdienten Heimerfolg ein.

Stimme zum Spiel

Markus Regl (Sektionsleiter Union Senftenbach):

„Man hat von der ersten Minute gesehen, wer der Herr im Haus ist. Wir haben das Spielgeschehen stets dominiert und sind sehr souverän aufgetreten. Der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient, wir hätten sicher noch das eine oder andere Tor nachlegen können. Ein Lob an die Mannschaft für diese Leistung!“

Die Besten: Daniel Schmierer (ZM), Jakob Leherbauer (ST)