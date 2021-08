Viele Chancen, viele Tore - SV Neumarkt/Pötting lässt es richtig krachen

Details Montag, 16. August 2021 09:48

Der SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting kam am ersten Spieltag zu einem 4:1-Sieg gegen die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern. 120 Zuseher in der Putzprofi-Arena Neumarkt wurden Zeuge eines chancen- und torreichen Spiels. Inklusive intensiver Schlussphase mit zwei Gelb-Roten Karten.

Bereits in Spielminute 5 gab es den ersten Eckball und nur eine Minute später den ersten Freistoß von der SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern, beide wurden nicht verwertet. Es ging in dieser Art weiter mit einigen Chancen auf beiden Seiten. In den darauffolgenden Minuten präsentierte sich St. Marienkirchen überlegen, brachte aber keinen Ball in das Netz des Spielgegners. Doch schließlich wurden die vielen Chancen belohnt: Für den Führungstreffer der SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern zeichnete Johannes Oberhammer verantwortlich (14.). In Minute 25 sprach sich Schiedsrichter Sebastian Rothbauer für eine wichtige Trinkpause aus. In der 34. Minute brachte Kevin Wagner den Ball im Netz der Gäste zum Ausgleich unter. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorne haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.



Zweite Trinkpause, Kritik und Unsportlichkeit



Der SV Neumarkt/Pötting stellte mit dem 2:1 in der 59. Minute mit einem Treffer von Mate Földi die Weichen auf Sieg. Aufgrund der Hitze gab es in der 67. Minute wieder eine kurze Spielunterbrechung für eine Trinkpause. Bernd Martl versenkte die Kugel darauf zum 3:1 für den Gastgeber (86.). SV Neumarkt/Pötting baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Hakan Celepci in der 92. Minute traf. Die Schlussphase zeichnete sich auch aus weniger erfreulichen Gründen noch als hitzig aus: Der Verlierer aus St. Marienkirchen/Wallern kassierte schließlich noch zwei Mal Gelb-Rot, nämlich Daniel Zach für Kritik (92.) und Alexander Mauthner (95.) für unsportliches Verhalten. Mit dem Abpfiff war dem SV Neumarkt/Pötting der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

Bezirksliga West: SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting – SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern, 4:1 (1:1)

14 Johannes Oberhammer 0:1

34 Kevin Wagner 1:1

59 Mate Foeldi 2:1

86 Bernd Martl 3:1

92 Hakan Celepci 4:1

