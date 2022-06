Zweiter Heimsieg in Folge! FC Munderfing klettert auf den Relegationsplatz

Details Samstag, 04. Juni 2022 09:45

In der vorletzten Runde der Bezirksliga West empfing der FC Munderfing den SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting. Im Duell zwischen dem Vorletzten der Tabelle und dem Sechstplatzierten ging es nur für die Hausherren um wichtige Punkte. Während für die Feichtinger-Elf die Saison längst gelaufen ist, kämpft der FCM vehement um den Klassenerhalt. Die Mannen von Trainer Walter Leitner mussten im Frühjahr bislang nur zwei Niederlagen einstecken und bestätigten am Freitagabend ihre aktuell gute Form. Nach einer 0:1-Pleite im Hinspiel drehten die Munderfinger den Spieß um, behielten mit dem gleichen Ergebnis die Oberhand, holten aus den letzten vier Partien zehn Punkte, zogen in der Tabelle am spielfreien 1b-Team aus Gurten vorbei und kletterten auf den Relegationsplatz. Der SV hingegen zog in seinem letzten Auswärtsspiel in der Fremde zum siebenten Mal den Kürzeren.

Elfmeteralarm im Neumarkter Strafraum

Rund 200 Besucher bekamen in der JP-Service Arena Gäste zu sehen, denen die Bedeutungslosigkeit dieser Partie anzumerken war. Aufgrund der bereits gelaufenen Saison war bei den Neumarktern die Luft heraußen, weshalb die Leitner-Elf von Beginn an das Spiel kontrollierte und sich das Geschehen zumeist in der Hälfte der Gäste abspielte. Der FCM spielte zwar gut nach vorne, die Munderfinger agierten aber in Halbzeit eins nicht zwingend und waren mit ihrem Latein am gegnerischen Strafraum am Ende. Nach rund 25 Minuten, Elfmeteralarm im Sechzehner der Gäste, nach einem vermeintlichen Foul am durchbrechenden Michael Bauböck blieb die Pfeife von Schiedsrichter Angleitner aber stumm. Die Leitner-Elf konnte nur ab und an Torgefähr erzeugen, zudem konnten sich die Gäste auf ihren exzellenten Schlussmann Manuel Gschaider verlassen. Somit ging es torlos in die Pause.

Entscheidung kurz nach der Pause

Zwei Minuten nach Wiederbeginn brandete in der Arena Jubel auf, als Hannes Esterbauer eine von Kapitän Thomas Gierbl-Breitenthaler getretene Ecke einnickte. Ab diesem Zeitpunkt hatten die Heimischen Spiel und Gegner endgültig fest im Griff, die Munderfinger verabsäumten es jedoch, den Sack zuzumachen. Der FCM kreierte in Halbzeit zwei einige gute Chancen, Fabian Spatzenegger, Esterbauer oder Bauböck fanden aber zumeist in Goalie Gschaider ihren Meister. Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend, die Feichtinger-Elf konnte den zweiten Munderfinger Heimsieg in Folge aber nicht wirklich gefährden. Zittern musste der FCM aber dennoch, denn aufgrund eines heftigen Gewitters und starken Regens drohte ein Abbruch. Der Unparteiische ließ sich davon aber nicht beirren und beendete das Spiel ordnungsgemäß.

Franz Spatzenegger, Sportlicher Leiter FC Munderfing:

"Es war ein ebenso verdienter wie wichtiger Sieg und konnten unseren aktuell guten Lauf fortsetzen. Aus heutiger Sicht ist für uns die Relegation ein realistisches Szenario, am letzten Spieltag ist aber alles möglich. Im Finale in Taiskirchen können wir unter Umständen den fixen Klassenerhalt schaffen, bei einer Niederlage droht aber sogar der Abstieg. Aufgrund der derzeit guten Form sehen wir dem entscheidenden Match aber optimistisch entgegen".