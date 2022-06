Die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b ist Meister der Bezirksliga West

Details Sonntag, 05. Juni 2022 12:26

Nach einem vollen Erfolg konnte die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b gegen Union Senftenbach die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel in der Bezirksliga West feiern. Die Chancen standen aber auch bereits vor der Partie gut, da man zu Hause in dieser Saison nur ein Spiel verloren hat und ganze 11 Siege feierte. Kein Wunder, dass sich rund 600 Zuseherinnen und Zuseher in der PREM Arena St. Marienkirchen versammelten, um das entscheidende Match zu verfolgen.

Zerfahrene Partie in der 1. Halbzeit

Allerdings kamen beide Mannschaften nicht optimal in die Partie und den Fans wurde von Beginn an eine sehr zerfahrene Partie geboten. Die Senftenbacher standen sehr tief und wollten es der SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b möglichst schwer machen und ihnen keine Räume anbieten und auf mögliche Fehler warten. Den Heimischen merkte man die Anspannung an und es fehlte oftmals die Lockerheit in den einzelnen Aktionen. In der 38 Minute durften die 600 Zuseherinnen und Zuseher dann doch zum ersten Mal jubeln. Nach einer schönen Aktion von Julian Peherstorfer kam Nico Faldner in der Mitte frei zum Kopfball. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und vollendete zum 1:0 für die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch für Schiedsrichter Kaiblinger und die beiden Mannschaften in die Pause.

Die Heimischen machen in den zweiten 45 Minuten alles klar

In der zweiten Halbzeit kamen die Heimischen besser in die Partie und man konnte zur alten Lockerheit zurückkehren. Nach einem Fehler in Senftenbachs Hintermannschaft war es abermals Nico Faldner, der einen Konter in der 65. Minute souverän vollendete und Senftenbachs Schlussmann Wagenleitner keine Chance ließ. In der 69. Minute konnte dann der zuvor eingewechselte Patrick Hopf den Ball über die Linie drücken und so den 3:0 Endstand in dieser Partie erzielen.

Mit dem 3:0 Erfolg der Spielgemeinschaft wurde der Meistertitel in der Bezirksliga West fixiert, da man vor der letzten Runde bereits 5 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Gilgenberg hat. Neben 14 Siegen und 3 Unentschieden musste die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b nur 6-mal als Verlierer vom Platz gehen.

Stimme zum Spiel (Werner Topf Trainer SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b):

„Wir zeigten heute einfach keine gute Leistung. Die Anspannung war sehr hoch und wir hatten überhaupt keine Lockerheit. Die Qualität war am Ende dann doch so hoch, dass wir heute den Meistertitel holen konnten. Jetzt wird gefeiert und wir freuen uns schon auf die neuen Aufgaben die auf uns zu kommen.“

Der Beste:

Nico Faldner (ST)

Fotos: Uwe Winter