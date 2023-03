SV Taufkirchen/Pram vergibt Sieg gegen Ranshofen auf den letzten Metern

Details Montag, 27. März 2023 09:34

Zum Abschluss der 15. Runde in der Bezirksliga West empfing der SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram den WSV-ATSV Ranshofen zum Kellerduell. Sowohl der Tabellenzwölfte Taufkirchen als auch das Schlusslicht Ranshofen benötigen dringend Punkte. Das erste Spiel der Rückrunde ging für Taufkirchen gegen den SV Riedau verloren, Ranshofen holte einen Punkt gegen die Union Taiskirchen. In der Hinrunde konnte sich Ranshofen mit 2:1 gegen Taufkirchen durchsetzen, dieses Mal teilten die Mannschaften nach einem 2:2 die Punkte. Besonders ärgerlich ist dieses Ergebnis für die Heimmannschaft, die den Sieg in den letzten zehn Minuten noch hergegeben hat.

Zerfahrene Anfangsphase

Das Spiel ist zu Beginn kein besonders gutes. Beide Teams können spielerisch überzeugen und agieren meistens nur mit hohen Bällen nach vorne, Chancen sind Mangelware. Nach etwa zwanzig Minuten kommen die Gastgeber allerdings besser in die Partie und können sich erste Möglichkeiten herausspielen. In der 37. Minute folgt dann auch die Führung für die Heimmannschaft nach einer sehr starken Einzelaktion von Luca Vitale. Die Mannschaft von Trainer Stephan Hellwagner geht mit einer verdienten 1:0-Führung in die Kabine.

Taufkirchen gerät aus dem Konzept

Zu Beginn der zweiten Halbzeit geht es erstmals genau so weiter wie in der ersten Hälfte. Taufkirchen kommt zu vielen guten Chancen und kann in der 57. Minute auf 2:0 erhöhen. Nach einem perfekt gespielten Angriff über die rechte Seite landet eine Flanke in den Strafraum bei Andreas Glas, der daraufhin per Kopf das 2:0 für seine Mannschaft erzielt. Mit diesem Spielstand sah es zunächst nach einem Sieg für die Heimmannschaft aus, aber es sollte noch anders kommen. In der 82. Minute nutzen die Gäste eine Unachtsamkeit der Taufkirchner aus und verkürzen dank Michael Aigner auf 2:1. In der 88. Minute schlafen die Taufkirchner erneut bei einem Eckball, den Markus Reitsamer per Kopf zum Ausgleich verwertet. Innerhalb von wenigen Minuten verspielt man somit eine komfortable Führung und muss sogar noch froh über das Ergebnis sein, denn ganz kurz vor Schluss vergeben die Gäste noch eine Riesenchance auf den Führungstreffer. Das Spiel endet mit einem 2:2-Unentschieden. Ein Ergebebnis, das beiden Mannschaften nicht besonders viel bringt.

Stimme zum Spiel:

Stephan Hellwagner, Trainer SV Taufkirchen/Pram:

"Mit dem Ergebnis sind wir gar nicht zufrieden, dieses Spiel hätten wir gewinnen müssen aber wir haben es verabsäumt. Am Anfang war die Partie sehr zerfahren und es wurden viele hohe Bälle nach vorne geschlagen. Danach konnten wir uns ganz gut darauf einstellen und haben uns viele gute Chancen erspielt. Vor dem 2:0 haben wir wirklich einen Mega-Spielzug gefahren. Dann hat der Gegner aus zwei Chancen zwei Tore gemacht. Nach dem 2:1 haben wir aufgehört, Fußball zu spielen und müssen sogar noch froh sein, dass wir nicht noch ein drittes Tor kassiert haben."

Bester Spieler: Andreas Glas

