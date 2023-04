Dritter Rückrundensieg! Union Dorf/Pram lässt in Altheim nichts anbrennen

Details Sonntag, 09. April 2023 10:03

In der 17. Runde der Bezirksliga West kam es zum Kräftemessen zwischen dem SK WIEHAG Altheim und der Union SGS Dorf/Pram. Im Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenzwölften und dem Viertplatzierten ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Nach einem überraschenden 2:1-Auswärtserfolg im Hinspiel sowie zwei Wochen nach einem Heimsieg gegen Lochen, wollten die "Roten Teufel" einen weiteren "Dreier" einfahren. Der SKA lieferte am Karsamstag auch eine ansprechende Performance ab, musste sich am Ende aber klar mit 1:4 geschlagen geben und schwebt weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. Die Union hingegen kehrte eine Woche nach einer Heimpleite gegen Taufkirchen wieder in die Erfolgsspur zurück, fuhr im neunten Auswärtsspiel den fünften "Dreier" ein und feierte den bereits dritten Rückrundensieg.

Starke Altheimer scheitern an der Chancenverwertung - Becirbasic bringt Gäste in Front

Mit Rudolf Spindler bzw. Krisztian Beregszaszi schwingen bei beiden Mannschaften seit wenigen Woche neue Trainer das Zepter. Vor knapp 300 Besuchern verzeichneten die "Roten Teufel" den besseren Start und bestimmten in der Kobe Arena in den ersten 20 Minuten das Geschehen. In ihrer besten Phase starteten die Altheimer immer wieder gefährliche Angriffe und erarbeiteten sich auch gute Chancen, das Führungstor wollte dem SKA aber nicht gelingen. Bei der besten Möglichkeit der Spindler-Elf verhinderte Gästegoalie Florian Sageder mit einer tollen Parade die Führung der Heimischen. Mitte der ersten Halbzeit fand die Union zusehends besser ins Spiel, bekamen die Zuschauer nun ein ausgeglichenes Match zu sehen. Kurz vor der Pause hatten die Gäste die Nase plötzlich vorne, als Melis Becirbasic aus rund 30 Metern abzog und der Ball im linken Eck einschlug.

Eigentor beschert Beregszaszi-Elf erneute Führung

Nach dem Wiederanpfiff des ausgezeichneten Schiedsrichter Zangerle, der in der Bundesliga als Assistent zum Einsatz kommt, bekamen die Zuschauer ein munteres Hin und Her zu sehen. Nach einer Stunde brandete in der Arena Jubel auf, als Union-Keeper Sageder einen Schuss von Sebastian Obermair parierte, SKA-Kapitän Nico Daskiewicz aber goldrichtig stand und per Abstauber auf 1:1 stellte. 120 Sekunden später trafen die Altheimer abermals ins Schwarze, das Spielgerät zappelte jedoch im eigenen Gehäuse. Bei einem Angriff der Gäste tankte sich Rasim Daudbasic auf der linken Seite durch und schlug einen Stanglpass, Bastian Mühlbacher wollte klären, der 33-jährige Altheimer lenkte die Kugel aber unglücklich ins eigene Tor.

Union-Joker sticht

Nach der erneuten Führung hatte die Beregszaszi-Elf Spiel und Gegner unter Kontrolle und erzwang wenige Minuten später die Vorentscheidung. Die Union kombinierte sich im Zentrum nach vorne, ehe Elias Reisegger nach einem feinen Zuspiel von Agron Daka alleine vor dem SKA-Kasten auftauchte und Altheim-Schlussmann Dennis Kindlinger das Nachsehen gab. Damit war die Messe gelesen, sieben Minuten vor dem Ende bekamen die Zuschauer aber einen weiteren Treffer serviert. Die Altheimer brachten den Ball nicht aus der Gefahrenzone, der ebenerst eingewechselte Marcel Deller bewahrte die Ruhe und setzte das Leder mit der Innenseite zum 1:4-Endstand ins lange Eck.

Philipp Gadermayr, Sportlicher Leiter Union Dorf/Pram:

"Die Altheimer sind ausgezeichnet gestartet und hatten in dieser Phase mehrmals die Chance zur Führung. Wir hingegen haben eine Zeitlang gebraucht, ins Spiel zu finden. Der Knackpunkt war, dass uns nach dem Ausgleich postwendend der erneute Führungstreffer gelungen ist. Kurz danach haben wir ein Tor nachgelegt und sind in der restlichen Spielzeit souverän aufgetreten."

