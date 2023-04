SV Taufkirchen/Pram verliert nach zweimaliger Führung gegen TSV Utzenaich

Details Sonntag, 09. April 2023 12:14

In der 17. Runde der Bezirksliga West hatte der SV Waizenauer Taufkirchen/Pram den TSV Raiffeisen Utzenaich zu Gast. Die Gastgeber liegen vor der Partie mit 17 Punkten auf dem elften Tabellenplatz und brauchen dringend Punkte, die Gäste liegen mit 23 Punkten auf dem sechsten Platz. Beim Hinspiel im Herbst durften die Taufkirchner über einen 3:2-Sieg feiern, dieses Mal war es genau umgekehrt, die Utzenaicher konnten mit 3:2 gewinnen und sich um einen Platz in der Tabelle verbessern.

Taufkirchen in der ersten Hälfte deutlich besser

In der ersten Halbzeit ist Taufkirchen die tonangebende Mannschaft und es dauert nicht lange, bis man sich für die Leistung belohnen kann. In der 21. Minute kommt es nach einem Eckball zu einem Gestochere am Torraum und Andreas Glas muss nur noch seinen Fuß hinhalten um die 1:0-Führung für seine Mannschaft zu erzielen. Bis zur Halbzeit erspielen sich die Gastgeber noch viele weitere Möglichkeiten, können aber keine davon in Tore umwandeln. Die Gäste hingegen sind in der ersten Halbzeit offensiv kaum präsent.

In der zweiten Halbzeit überschlagen sich die Ereignisse

Nach dem Seitenwechsel investieren die Gäste mehr ins Spiel und kommen zu einigen Möglichkeiten. Nach etwa zwanzig Minuten geht es dann Schlag auf Schlag. In der 67. Minute verschlafen die Gastgeber eine Standardsituation, was Ivan Peric ausnützt und den Ausgleich für seine Mannschaft erzielt. Nicht einmal eine Minute später kann Taufkrichen erneut in Führung gehen. Nach einem sehr schönen Spielzug erzielt Samed Yilmaz nach einem Abpraller das 2:1. In Minute 72 dann ist es Saban Muratovic, der nach einer starken Einzelaktion den erneuten Ausgleich erzielen kann. In der 82. Minute bekommen die Gäste einen Eckball zugesprochen, den Mauel Zeppetzauer per Kopf zur 3:2-Führung für seine Mannschaft verwerten kann. Nach dem Rückstand werfen die Gastgeber noch einmal alles in die Waagschale, können sich aber für eine beherzte Leistung nicht mehr belohnen.

Stimme zum Spiel:

Stephan Hellwagner, Trainer SV Taufkirchen/Pram:

"Mit der Leistung bin ich absolut zufrieden, mit dem Ergebnis natürlich nicht. In der ersten Halbzeit waren wir spielerisch und kämpferisch absolut überlegen, haben aber zu wenige Tore gemacht. In der zweiten Halbzeit hat Utzenaich mehr angegriffen. Nach dem Rückstand sind wir nochmal angelaufen, aber leider ist uns kein Tor mehr gelungen. Das war heute eine starke Mannschaftsleistung."

Die Besten: Die ganze Mannschaft

