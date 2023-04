Nach "Elfmeterschießen", Punkteteilung in Eggelsberg/Moosdorf

Details Sonntag, 23. April 2023 10:06

In der 19. Runde der Bezirksliga West stand das Kräftemessen zwischen dem USV Raiffeisen Eggelsberg-Moosdorf und dem SK WIEHAG Altheim auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Achtplatzierten und dem Tabellenzwölften ging es vor allem für die "Roten Teufel" um wichtige Punkte. Nach einem 1:1-Remis im Hinspiel trennten sich die beiden Teams am Samstagnachmittag mit dem selben Ergebnis. Während die Hausherren seit drei Spielen ohne Niederlage sind, hilft den Mannen von Neo-Trainer Rudolf Spindler - nach einer starken Leistung - der eine Zähler nicht entscheidend weiter, hängen die Altheimer nach wie vor in der Abstiegszone fest.

Starke Gäste scheitern an USV-Keeper Stieglbauer

Vor rund 150 Besuchern gingen die Gäste entschlossen ans Werk und waren von Beginn an die klar bessere Mannschaft. Der SKA erarbeitete sich ein Übergewicht und startete immer wieder vielversprechende Angriffe. Die Altheimer kreierten auch einige Chancen, fanden dabei aber stets im ausgezeichneten USV-Schlussmann Jeffrey Stieglbauer, der in der Winterpause von Grödig zu seinem Stammverein zurückgekehrt war, ihren Meister. Von den ersatzgeschwächten Hausherren - Coach Petar Dimitrov musste aufgrund von Verletzungen etliche Spieler vorgeben - kam in Halbzeit eins wenig. Die Eggelsberger kamen lediglich zur einen oder anderen Halbchance und waren zur Pause mit dem 0:0 gut bedient.

Neuer Legionär bringt "Rote Teufel" per Elfmeter in Führung

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Steinbichler war die Spindler-Elf spielbestimmend, der USV war im zweiten Durchgang aber etwas aktiver und hielt dagegen. Nach einer Stunde durfte sich die "Roten Teufel" über die verdiente Führung freuen, als die Hausherren im Spielaufbau den Ball verloren und Martin Straßhofer im eigenen Strafraum einen Angreifer nur durch ein Foul stoppen konnte - Ivan Tankuljic, neuer Legionär aus Kroatien, der 24-Jährige war zuletzt aber in Italien aktiv, verwandelte den fälligen Elfmeter.

Hillermayer verwertet Strafstoß - Hausherren im Finish nur noch zu zehnt

Danach waren die Eggelsberger wesentlich aktiver und bemühten sich um den Ausgleich. In Minute 72 zeigte der Referee auch im Altheimer Strafraum auf den Punkt, als Andreas Dürager nach einem Doppelpass mit Yahia Hillermayer am Einschuss regelwidrig gehindert wurde - auch Hillermayer bewahrte die Ruhe und verwertete den Strafstoß souverän. In der Schlussphase hatte die Spindler-Elf die erneute Führung vor Augen, der Ball klatschte jedoch an die Stange. Kurz vor dem Ende waren die Hausherren nur noch zu zehnt - der bereits verwarnte Kilian Steiner sah nach einer Unsportlichkeit erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Beinahe wäre dem dezimierten USV der "Lucky Punch" geglückt, doch der von der rechten Seite auf das SKA-Gehäuse zulaufende Dürager krachte beim Abschluss mit Gästegoalie Dennis Kindlinger und einem Verteidiger zusammen, der Unparteiische entschied bei dieser Aktion auf Stürmerfoul bzw. Freistoß für die Gäste und pfiff die Partie wenig später ab.

Karl Heinz Webersberger, Sektionsleiter USV Eggelsberg/Moosdorf:

"Für uns war es ein überaus glückliches Unentschieden und können demnach mit dem einen Punkt gut leben. Die Altheimer waren vor allem in der ersten Halbzeit dominant und hätten das Match vor der Pause entscheiden können, doch Goalie Stieglbauer hat uns mit tollen Paraden im Spiel gehalten. Auch wenn wir seit drei Partien ungeschlagen sind, ist es derzeit nicht einfach, denn wir haben mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen und derart viele Ausfälle kann kein Kader verkraften".

