Aufsteiger entführt drei Punkte aus Altheim

Details Samstag, 02. September 2023 10:00

Zum Auftakt der dritten Runde der Bezirksliga West stand die Begegnung zwischen dem SK WIEHAG Altheim und dem SV Bäck Baggerungen Lambrechten auf dem Programm. Mit einem 1:1-Remis gegen Gilgenberg und einem 5:0-Kantersieg in St. Martin/I. starteten die "Roten Teufel" ausgezeichnet in die Saison. Aber auch der Aufsteiger präsentiert sich in seiner zweiten Bezirksliga-Saison bislang ordentlich, wenngleich die Parzermair-Elf nach einem 7:2-Schützenfest gegen Taufkirchen/Pram am vergangenen Wochenende in Gilgenberg eine Last-Minute-Niederlage einstecken musste. Nach elf Treffern in den ersten beiden Runden geizte die Lambrechtener Torfabrik am Freitagabend mit Toren, Goalgetter Bence Kalmar traf aber ins Schwarze und bescherte dem SVL einen hauchdünnen 1:0-Auswärtserfolg. Die Altheimer hingegen mussten ihre weiße Weste ausziehen und ergatterten in den letzten drei Heimspielen nur einen mickrigen Punkt.

Präsenter Aufsteiger

Fünf Tage nach einer 3:4-Pleite bei den hoch gehandelten Gilgenbergern, war die Gästeelf von Meister-Trainer Rudolf Parzermair von Beginn an hellwach und in der ersten Halbzeit über weite Strecken das bessere Team. Der Aufsteiger war überaus aktiv und präsent und ließ die bislang ungeschlagenen Altheimer nicht ins Spiel finden. Der SVL startete den einen oder anderen vielversprechenden Angriff und tauchte ab und an gefährlich vor dem SKA-Gehäuse auf, klare Chancen waren jedoch Mangelware. Da Sebastian Ecker bei der besten Einsschussgelegenheit an Altheim-Schlussmann Nico Priewasser scheiterte, ging es in der Kobe Arena torlos in die Pause.

Offenes Match in Halbzeit zwei - Entscheidung am Beginn der Schlussviertelstunde

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Dauti bekamen rund 350 Besucher ein anderes Bild zu sehen. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offenes Match mit Chancen auf beiden Seiten, hatten beide Teams Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Die nach der Pause überaus aktiven "Roten Teufel" verzeichneten im zweiten Abschnitt mehr Spielanteile, die Mannen von Coach Rudolf Spindler konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Am Beginn der Schlussviertelstunde konnte sich der Aufsteiger einmal mehr auf seinen Torjäger verlassen. Nach einem feinen Lochpass von Ecker tauchte Bence Kalmar vor dem SKA-Gehäuse auf, der 36-Jährige bewahrte die Ruhe und versenkte die Kugel im langen Eck. Dieser Treffer gab der Parzermair-Elf die nötige Sicherheit, hatte der SVL Spiel und Gegner in der restlichen Spielzeit unter Kontrolle. Beinahe hätte Kalmar einen Doppelpack geschnürt, nach einer Flanke von Tobias Schredl kam der Routinier aber nicht entscheidend zum Abschluss. Wenig später war Schluss, durfte sich der SV Lambrechten über den bereits zweiten Saisonsieg freuen.

Daniel Rachbauer, Sportlicher Leiter SV Lambrechten:

"Eigentlich wären wir mit einem Punkt zufrieden gewesen, doch unsere Mannschaft hat toll gekämpft und das Spiel, wenngleich die Altheimer nach der Pause stark waren, in Summe verdient gewonnen. Mit zwei Siegen in drei Runden sind wir bislang ausgezeichnet unterwegs, im Heimspiel gegen Mit-Aufsteiger Gurten 1b erwartet uns jedoch eine schwierige Aufgabe, wollen aber auch am nächsten Samstag in der Tabelle anschreiben".

