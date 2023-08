Union Taiskirchen setzte Riedau mit "Lucky Punch" spät schachmatt

Details Montag, 28. August 2023 12:49

In der zweiten Runde der Bezirksliga West standen sich unter anderem die Union Taiskirchen und der SV Riedau gegenüber. Beide Teams galten vor der Partie noch als ungeschlagen, die Gastgeber aus Taiskirchen starteten mit einem Remis in die Bezirksliga-Saison, SV Riedau eröffnete gar mit einem Sieg. Die Zuschauer in Taiskirchen sollten ein enges und umkämpftes Fußballspiel erleben, welches am Ende durch einen in der Entstehung eher glücklichen Treffer zugunsten der Heimischen entschieden wurde.

Einmal Aluminium, einmal knapp vorbei

Die Union Taiskirchen und der SV Riedau lieferten sich von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. Beide Teams wechselten sich dabei in einigen Phasen der Partie ab, mal waren die Hausherren, mal die Gäste den Tick stärker. Die Anfangsphase gehörte jedoch zunächst den Gästen aus Riedau, die etwas gefährlicher waren, zunächst griffiger wirkten, Taiskirchen schaffte es jedoch, sich auf diesen Umstand einzustellen und rasch Zugriff auf das Spiel zu erlangen.

Die Riedauer versuchten immer wieder durch Pässe in die Tiefe über die zentralen Mittelfeldspieler zum Erfolg zu kommen, was Taiskirchen jedoch immer geschickter unterband. Die wohl beste Möglichkeit im ersten Abschnitt hatten aber die Hausherren aus Taiskirchen zu verbuchen. Kapitän Raffael Feichtinger trat aus halbrechter Position einen Freistoß, der via Innenstange wieder aus dem Tor heraussprang, ohne die Linie überschritten zu haben.

Später Siegtreffer

Auch auf der anderen Seite wurde es nach einem Standard gefährlich, als Jannik Wesner einen ruhenden Ball Richtung zweite Stange schlenzte, das Spielgerät das Ziel nur knapp verfehlte.

In der zweiten Halbzeit war ebenfalls die eine oder andere Torchance zu begutachten, unter anderem probierte es Riedau immer wieder von der Strafraumgrenze, an Nico Riederer im Tor der Hausherren war jedoch an diesem Tag kein Vorbeikommen. Der „Lucky Punch“ sollte am Ende den Traiskirchnern gelingen. Nach einer scharfen Flanke in Richtung der ersten Torstange bugsierte Riedaus Lukas Eder eine Rettungsaktion ins eigene Gehäuse. Der Platzsprecher hatte kurz davor bereits die Nachspielzeit durchgesagt, der Treffer fiel erst in Minute 91.

Markus Runggaldier, Trainer Union Taiskirchen:

„Das Tor ist als Lucky Punch zu bezeichnen, da schon jeder damit gerechnet hat, dass die Partie unentschieden ausgehen würde. Es war eine ausgeglichene Partie, gab aber auch gewisse Phasen, in denen Riedau besser war. Wir haben gewusst, was auf uns zukommt, so ein Derby ist natürlich immer eine intensive Geschichte, gespickt mit vielen Zweikämpfen. Riedau hat in der Phase zwischen der 65. und 75. beziehungsweise 80. Minute gedrückt, wo wir wissen, welche Qualität hier dahintersteckt bei dieser Mannschaft. Danach ist dann der Lucky Punch gekommen, aber meiner Ansicht nach kein unverdienter.“

