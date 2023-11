SK St. Magdalena "Haben in diesem Jahr einiges erreicht"

Details Donnerstag, 16. November 2023 11:05

Langeweile war beim SK St. Magdalena in den letzten Jahren, insbesondere in den Rückrunden, selten der Fall. Der Linzer Verein musste in den vergangenen Saisons beide Male bis zum Ende um den Klassenerhalt in der Landesliga Ost bangen und man hat die Mission zwei Mal auf der Zielgeraden erreicht. Für die aktuelle Saison haben sich die Funktionäre und die Anhängerschaft der Rot-Schwarzen einfach eine sorgenfreie Saison gewünscht und man ist aktuell auch auf einem sehr guten Weg dort hin."Wir haben wirklich eine grundsolide Hinrunde gespielt" konstatiert der sportliche Leiter Gerold Sturm die bisher absolvierten 14 Partien der Hinrunde. Mit 18 Zählern und einer Torbilanz von +2 rangiert man momentan auf dem 9. Platz der Tabelle.

Niederlage gegen Traun ändert nichts an positiver Jahresbilanz

Auch wenn man das letzte Spiel gegen Traun knapp mit 1:2 verloren hat, ist man in St.Magdalena sehr zufrieden mit der Hinrunde und dem gesamten Jahr. "In der Rückrunde der letzten Saison waren wir quasi permanent unter Druck", diesen Druck konnten die Schützlinge von Cheftrainer Harald Kondert jedoch standhalten und man konnte sich letztendlich in der Relegation gegen den SV Garsten durchsetzen. Nach einer kurzen Sommerpause ging dann die Vorbereitung wieder los auf eine Spielzeit, die besser laufen sollte. Trotz zahlreicher Ausfälle während der Saison konnte man in der aktuellen Hinrunde immer wieder gut performen und den Schwung aus der Aufholjagd der letzten Saison weiter mitnehmen in die neue Spielzeit.

Bewegungen auf dem Transfermarkt sollen zeitnah folgen

Die bereits angesprochenen Verletzungsprobleme innerhalb der Mannschaft werden sich voraussichtlich auch ins neue Jahr ziehen. Die beiden Brungraber-Brüder Michael und Kevin werden den Linzern voraussichtlich noch länger ausfallen, mit einem Kreuzbandriss und Knorpelproblemen. Zudem wird Lukas Obermüller die Rot Schwarzen zum neuen Jahr verlassen, nachdem dieser ins Ausland ziehen wird. Diese Ausfälle will man definitiv mit neuen Spielern in der Transferphase kompensieren. Dafür möchte man auf alle Fälle einen neuen Sechser und einen Schienenspieler verpflichten. Hierbei könnte es zeitnahe die ersten Verkündungen geben.

Hoffnung auf eine sorgenfreie Rückrunde

Für das kommende Jahr erwarten sich die Verantwortlichen der Linzer einfach eine "angenehmere" Rückrunde ohne Abstiegssorgen, in der man den Blick nicht ständig nach unten oder auf die Spiele der Konkurrenz richten muss. "Nach der Rückrunde befinden wir uns definitiv auf dem richtigen Weg, den wir genauso auch in der Rückrunde konsequent weitergehen wollen" blickt Gerold Sturm auf die verbleibenden 14 Meisterschaftsspiele im Frühling.

