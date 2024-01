SPG Katsdorf "Es wird klar auf die direkten Duellen ankommen"

Details Freitag, 05. Januar 2024 00:15

Der Abstiegskampf der Landesliga Ost bietet alle Jahre wieder eine Menge Brisanz mit sich. Auch im neuen Kalenderjahr dürfte das Rennen um den Klassenerhalt erst auf der Schlusslinie entschieden werden - nach 15 Spielen sind sechs Mannschaften eng beinander am unteren Ende der Tabelle. Eine dieser sechs Mannschaften ist die SPG Katsdorf, die mit einer Ausbeute von neun Zählern momentan noch auf dem 12. Platz rangiert. Die Hinrunde war "nicht berauschend", doch mit dem Trainerwechsel und neuen Akteuren wollen die Katdsorfer in der Pause nun neue Impulse setzen, um in der Rückrunde dann den Klassenerhalt zu sichern.

Direkte Duelle als einziger Lichtblick der Hinrunde

Mit der Auslosung der aktuellen Spielzeit hatte man in Katsdorf in der Anfangsphase der Saison nicht allzu viel Freude. In den ersten Runden musste man direkt gegen die Topmannschaften der Liga ran, die denen Katsdorfern ihre Grenzen aufzeigten. In den ersten sechs Spielen ging man sechs mal als Verlierer vom Feld - erst im siebten Spiel konnte man mit dem Sieg gegen Putzleinsdorf die ersten Punkte einfahren. Mit 37 Gegentreffern ist man am Ende der Hinrunde dennoch die Schießbude der Liga, allerdings gibt es auch Ergebnisse, die den Katsdorfern mut machen. In den Duellen gegen die direkten Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte hat man drei von fünf Duelle gewonnen - Wenn es wirklich darauf ankam, konnten sich die Mühlviertler aufraffen und anschauliche Leistungen an den Tag legen.

Schützenberger startet im Winter seine zweite Amtszeit

Mit Mario Milic und Tarik Secic werden zwei Spieler die Spielgemeinschaft im Winter verlassen. Auf der Zugangsseite sollen zeitnah dann auch die ersten Verstärkungen präsentiert werden. Bei der Auswahl des neuen Spielermaterials wird man auch auf die Wünsche von Franz Schützenberger reagieren. Schützernberger übernimmt das Amt von Richard Grammer und startet mit dem neuen Jahr in seine zweite Amtszeit in Katsdorf. Die Zielsetzung für den neuen Trainer ist klar und einfach. "Wir wollen am Ende der Saison über dem Strich bleiben" gibt Sportchef Wolfgang Eder das Ziel für den Herbst vor. Mit der Viktoria aus Marchtrenk und der ASKÖ Oedt warten zu Beginn der Rückrunde wieder schwierige Aufgaben auf die Spielgemeinschaft, doch mit Geschlossenheit und Zusammenhalt will man im Frühling neben den direkten Konkurrenten auch die "Großen" ärgern, um am Ende der Spielzeit den Ligaverbleib zu sichern.