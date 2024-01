Nur einen Tag nach Trainingsstart: DSG Union Naarn und Übungsleiter Michael Windischhofer beenden Zusammenarbeit!

Details Dienstag, 09. Januar 2024 22:02

Nach dem Abstieg in der Saison 2021/22 gelang der DSG Union Naarn im Folgejahr der direkte Wiederaufstieg. Aktuell zieren die Mannen aus dem Machland bei einer ungemein engen Tabellenkonstellation den zehnten Tabellenplatz, muss man nur vier Punkte vor Schlusslicht Neuzeug im Frühjahr auf der Hut sein, um nicht abzurutschen. Am gestrigen Montag startete man in Naarn mit der Vorbereitung, nicht aber ohne überraschenden Paukenschlag: Der Verein und Chef- sowie Meistertrainer Michael Windischhofer beendeten heute mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit.

Unterschiedliche Ansichten

Die Bilanz der DSG Union Naarn in der Hinrunde lässt etwas zu wünschen übrig: Von 14 Partien konnte man nur drei gewinnen, zwei Mal wurden die Punkte geteilt und satte neun Niederlagen musste man einstecken. Die mangelnde Punkteausbeute soll aber nicht der Grund für das Windischhofer-Aus sein: „Die Philosophie bzw. die sportlichen Ansichten von mir und dem Verein haben sich auseinanderbewegt und stimmen nicht mehr überein. Daher habe ich den Entschluss gefasst, nicht mehr weiterzumachen.“, erklärte der nunmehrige Ex-Coach des Landesligistengegenüber Ligaportal.at. Der UEFA-B-Lizenz-Inhaber hatte im April letzten Jahres als Nachfolger von Matthias Lindtner das Ruder übernommen und führte Naarn gemeinsam mit Co-Trainer Georg Wagner zum Meistertitel. Letzterer übernimmt nun interimistisch die Funktionen des Cheftrainers. Die Zukunft von Windischhofer bleibt aber offen: „Wenn sich etwas Interessantes ergeben sollte, bin ich auf jeden Fall offen, gleich wieder eine Mannschaft zu übernehmen."

