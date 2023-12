ASKÖ Donau Linz: "Wollen unsere bisherige Leistung in der Rückrunde bestätigen"

Details Samstag, 30. Dezember 2023 16:00

Die Hinrunde des ASKÖ Donau Linz in der Landesliga Ost verlief in der aktuellen Spielzeit nahezu perfekt - die Schützlinge von Cheftrainer Adnan Kaltak konnten in 14 Spielen elf Siege einfahren, drei mal Unentschieden spielen und man musste eine Niederlage hinnehmen. Dennoch triumphieren die Linzer nicht auf dem ersten Rang der Tabelle, nachdem man von Rorhbach überboten wurde, die einen Sieg mehr und ein Remis weniger in der Bilanz stehen haben. Somit befinden sich die Gelb Blauen auf dem Weg zur Erreichung des großen Ziels: Dem Aufstieg in die LT1 OÖ-Liga.

Siegesserie nach unglücklichem Remis gegen Rohrbach

Nachdem die Linzer im vergangenen Sommer einen großen Kaderumbau vornahmen, musste sich die neue Mannschaft zu Beginn der Saison noch finden und man war noch nicht zu 100% eingespielt. "Die Niederlage gegen Oedt am 2.Spieltag tat uns natürlich weh" blickt Trainer Kaltak auf die erste und bisher einzige Saisonniederlage der Linzer zurück. Im weiteren Verlauf der Saison wurden die Linzer immer eingespielter, doch man ließ trotzdem hin und wieder Punkte liegen gegen St.Ulrich, St.Magdalena oder gegen Rohrbach. Insbesondere das 2:2 Remis gegen Rohrbach tut im Nachhinein weh, da dieses ausschlaggebend für die aktuelle Tabellensituation ist bzw. war. Nach dem Remis gegen Rohrbach in der 8. Runde gewannen die Linzer alle weiteren 7 Spiele en suite - so darf es aus Sicht der Linzer im Frühling gerne weitergehen.

Brajkovic und Kolakovic verstärken ab sofort die Mannschaft

Nach der erfolgreichen Hinrunde hat man ursprünglich ohne Zu- und Abgängen geplant, doch es gab einige Akteure, die sich aufgrund mangelnder Spielzeit eine Luftveränderung gewünscht haben. Somit verlassen gleich mehrere Spieler den Verein. Dazu zählen unter anderem Mateja Radosavljevic, Sanel Skrgic und Danijel Lukic. Um diese Abgänge abzufedern, hat man kurzfristig reagiert und mit Enis Kolakovic und Davor Brajkovic etablierte Spieler verpflichten konnte. Zudem erwartet man mit den Langzeitverletzten Michael Halbartschlager und Kevin Hinterberger zwei weitere Spieler zurück in der Rückrunde, die den Konkurrenzkampf weiter antreiben sollen. Mit neuen und alten Kräften möchte man 2024 dann an die starke Form gegen Ende der Hinrunde anknüpfen und dadurch den Aufstieg in die OÖ-Liga zu erreichen. "Es ist kein Geheimnis, dass wir aufsteigen wollen. Um das zu erreichen, müssen wir in der Rückrunde weiterhin in jedem Spiel Gas geben, um unsere Leistungen aus dem Herbst bestätigen", blickt Kaltak zuversichtlich auf das neue Kalenderjahr.